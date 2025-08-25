विज्ञापन
विशेष लिंक

Ganesh Chaturthi 2025 Bhog: 26 या 27 अगस्त कब है गणेश चतुर्थी, जानें तिथि और भोग के लिए मोदक की 4 हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपीज

Ganesh Chaturthi 2025 Bhog: गणेश चतुर्थी को पूरे देश में बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है. इस दिन विघ्नहर्ता को प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह के भोग लगाएं जाते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Ganesh Chaturthi 2025 Bhog: 26 या 27 अगस्त कब है गणेश चतुर्थी, जानें तिथि और भोग के लिए मोदक की 4 हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपीज
Ganesh Chaturthi 2025: हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है.

Ganesh Chaturthi Bhog Recipe: इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा. पूरे देश में गणेश चतुर्थी को बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दोपहर 01 बजकर 54 मिनट से शुरू होगी और इसका समापन 27 अगस्त दोपहर 03 बजकर 44 मिनट पर होगा. गणेश चतुर्थी पर भगवान की भव्य मूर्तियों के साथ पंडाल भी स्थापित किए जाते हैं. मिठाई की दुकानों पे काउंटरों पर विभिन्न प्रकार के मोदक, बर्फी और लड्डू रखे जाते हैं. माना जाता है कि भगवान गणेश की कृपा से सुख-शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. गणेश जी का पूजन करते समय दूब, घास, गन्ना और तरह-तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है. अगर आप भी विघ्नहर्ता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन चीजों का लगाएं भोग.

गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक भोग रेसिपीज- These 4 Types Of Modak For Lord Ganesha: 

1. मोदक-

मोदक गणपति की सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक है. मोदक को कई तरह से बना सकता है. इसे मेवे, खोया और चावल के आटे भी बनाया जा सकता है. मोदक को गणेश चतुर्थी के अवसर पर बनाया जाता है. नारियल, गुड़, केसर, जायफल, पानी, घी, चावल का आटा आदि का इस्तेमाल कर इसे बनाया जाता है. 

ये भी पढ़ें- Ganesh Chaturthi Bhog: गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता का आशीर्वाद पाने के लिए इन 5 चीजों का लगाएं भोग, नोट करें रेसिपी 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

2. रागी मोदक-

रागी मोदक रागी के आटे से बनाए जाते हैं, जो कैल्शियम, आयरन और ज़रूरी अमीनो एसिड से भरपूर अनाज है. 

3. गुड़ और नारियल मोदक-

इन मोदकों में रिफाइंड चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो आयरन और खनिजों से भरपूर एक नेचुरल स्वीटनर है. इसे आसानी से कम समय में बनाया जा सकता है.

4. शकरकंद मोदक-

शकरकंद के मोदक की फिलिंग या आटे में मैश किए हुए शकरकंद का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे विटामिन ए और सी, पोटैशियम और डाइटरी फाइबर का भरपूर सोर्स मिलता है. ये मीठे और हेल्दी होते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast In Hindi: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ganesh Chaturthi 2025, Ganesh Chaturthi Tithi, Ganesh Chaturthi Muhurat, Ganesh Chaturthi Signficance, Ganesh Chaturthi Importance, Ganesh Chaturthi Bhog Recipes, Here Is 4 Types Of Modak Prasad For Lord Ganesha
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com