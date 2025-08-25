Ganesh Chaturthi 2025 Bhog: 26 या 27 अगस्त कब है गणेश चतुर्थी, जानें तिथि और भोग के लिए मोदक की 4 हेल्दी और स्वादिष्ट रेसिपीज

Ganesh Chaturthi Bhog Recipe: इस साल गणेश चतुर्थी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा. पूरे देश में गणेश चतुर्थी को बड़े धूम-धाम से मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि 26 अगस्त दोपहर 01 बजकर 54 मिनट से शुरू होगी और इसका समापन 27 अगस्त दोपहर 03 बजकर 44 मिनट पर होगा. गणेश चतुर्थी पर भगवान की भव्य मूर्तियों के साथ पंडाल भी स्थापित किए जाते हैं. मिठाई की दुकानों पे काउंटरों पर विभिन्न प्रकार के मोदक, बर्फी और लड्डू रखे जाते हैं. माना जाता है कि भगवान गणेश की कृपा से सुख-शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. गणेश जी का पूजन करते समय दूब, घास, गन्ना और तरह-तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है. अगर आप भी विघ्नहर्ता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन चीजों का लगाएं भोग.

गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक भोग रेसिपीज- These 4 Types Of Modak For Lord Ganesha:

1. मोदक-

मोदक गणपति की सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक है. मोदक को कई तरह से बना सकता है. इसे मेवे, खोया और चावल के आटे भी बनाया जा सकता है. मोदक को गणेश चतुर्थी के अवसर पर बनाया जाता है. नारियल, गुड़, केसर, जायफल, पानी, घी, चावल का आटा आदि का इस्तेमाल कर इसे बनाया जाता है.

2. रागी मोदक-

रागी मोदक रागी के आटे से बनाए जाते हैं, जो कैल्शियम, आयरन और ज़रूरी अमीनो एसिड से भरपूर अनाज है.

3. गुड़ और नारियल मोदक-

इन मोदकों में रिफाइंड चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो आयरन और खनिजों से भरपूर एक नेचुरल स्वीटनर है. इसे आसानी से कम समय में बनाया जा सकता है.

4. शकरकंद मोदक-

शकरकंद के मोदक की फिलिंग या आटे में मैश किए हुए शकरकंद का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे विटामिन ए और सी, पोटैशियम और डाइटरी फाइबर का भरपूर सोर्स मिलता है. ये मीठे और हेल्दी होते हैं.

