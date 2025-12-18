गाजर में कौन सा विटामिन होता है, 1 दिन में कितनी गाजर खानी चाहिए?

Gajar Khane Ke Fayde In Hindi: गाजर को सर्दियों में खूब खाया जाता है. यह जितनी खाने में स्वादिष्ट होती है सेहत के लिए भी उतनी ही कमाल है. लोग इसका सेवन कच्ची सलाद के रूप में, सब्ज़ी बनाकर, सूप में, जूस के रूप में करते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अगर नहीं तो स्टोरी में बने रहिए.

गाजर में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है?

विटामिन ए: गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, इसमें मौजूद बीटा-कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है, जो आंखों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, इसमें मौजूद बीटा-कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है, जो आंखों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. विटामिन सी: गाजर विटामिन सी से भी भरपूर है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में बेहद मददगार साबित हो सकता है.

गाजर विटामिन सी से भी भरपूर है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में बेहद मददगार साबित हो सकता है. विटामिन के: विटामिन के हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायता करता है.

विटामिन के हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायता करता है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स: गाजर में विटामिन बी6, बी1 और बी9 पाया जाता है, जो दिमाग और मेटाबॉलिज्म के लिए बेहद जरूरी माना जाता है.

गाजर में विटामिन बी6, बी1 और बी9 पाया जाता है, जो दिमाग और मेटाबॉलिज्म के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. विटामिन ई: यह विटामिन स्किन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

इसे भी पढ़ें: रात में सोने से पहले भूलकर भी न खाएं ये 3 चीजें, नींद में पड़ सकती है खलल

एक दिन में कितनी गाजर खानी चाहिए?

रोजाना 1 से 2 गाजर खाना पर्याप्त माना जाता है.

गाजर खाने के फायदे?

इम्यूनिटी: गाजर में विटामिन सी पाया जाता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में बेहद मददगार साबित हो सकता है.

पाचन: गाजर में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो पेट को ठीक रखकर कई तरह की समस्याओं से राहत दिला सकती है.

स्किन: गाजर में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए होते हैं, जो स्किन को चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)