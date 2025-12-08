विज्ञापन
सर्दियों में जरूर खाएं अमरूद का हलवा, बनाने की विधि है एकदम आसान, ये रही Recipe Guide

अमरूद, जो स्वाद में हल्का खट्टा-मीठा होता है, उसका हलवा बनाना एकदम आसान है और यह आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा. खास बात यह है कि यह मीठा होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बढ़िया है.

मरूद सर्दियों में खूब मिलता है और यह विटामिन C और फाइबर से भरा होता है.

Amrood halwa recipe guide : सर्दियों का मौसम आते ही हमारे दिमाग में गरमा-गरम गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और घेवर जैसी चीजें घूमने लगती हैं. पर अगर आप कुछ नया और हटकर ट्राई करना चाहते हैं, तो इस बार जरूर बनाएं अमरूद का हलवा. जी हां, अमरूद, जो स्वाद में हल्का खट्टा-मीठा होता है, उसका हलवा बनाना एकदम आसान है और यह आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा. खास बात यह है कि यह मीठा होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बढ़िया है.

सेहत का खजाना है अमरूद

अमरूद सर्दियों में खूब मिलता है और यह विटामिन C और फाइबर से भरा होता है. विटामिन C आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, जो ठंड के मौसम में बहुत जरूरी है. तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं इस टेस्टी हलवे की एकदम सरल रेसिपी.

अमरूद हलवा सामग्री

  • 4 से 5 पके अमरूद 
  • 1 कप दूध
  • 1/2 कप (स्वादानुसार) चीनी
  • 4 से 5 चम्मच शुद्ध घी
  • 1/4 चम्मच इलायची पाउडर:
  • सजाने और डालने के लिए कटे हुए मेवे (काजू, बादाम)

अमरूद हलवा बनाने की विधि (स्टेप-बाय-स्टेप)

पहला स्टेप

सबसे पहले अमरूद को धो लें. फिर उन्हें काटकर छोटे टुकड़े कर लें और बीच के सख्त बीज वाला हिस्सा निकाल दें. अब इन अमरूद के टुकड़ों को थोड़ा पानी डालकर उबाल लें या प्रेशर कुकर में 1 सीटी आने तक पकाएं.

दूसरा स्टेप (पेस्ट बनाएं)

उबले हुए अमरूद को ठंडा होने दें. फिर इसे मिक्सर में पीसकर या हाथ से मैश करके एकदम चिकना पेस्ट बना लें.

तीसरा स्टेप (भूनना)

एक कड़ाही में घी गर्म करें. जब घी गर्म हो जाए, तो उसमें अमरूद का पेस्ट डालकर मध्यम आंच पर 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह भूनें. इसे तब तक भूनें जब तक इसका सारा पानी सूख न जाए और यह कड़ाही न छोड़ने लगे.

चौथा स्टेप (पकाना)

अब इसमें दूध और चीनी मिलाएं. आंच (गैस की लौ) तेज कर दें और इसे लगातार चलाते रहें. जब हलवा गाढ़ा होने लगे और कड़ाही के किनारे छोड़ने लगे, तो गैस बंद कर दें.

पांचवा स्टेप (फिनिशिंग)

इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालकर अच्छी तरह मिक्स करें.

अब आपका गर्मा-गर्म और जायकेदार अमरूद का हलवा तैयार है. इसे कटे हुए मेवों से सजाकर परिवार और दोस्तों को खिलाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

