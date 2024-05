भीषण बढ़ती गर्मी में अपनी डाइट का रखें खास ख्याल, जानिए किस तरह का खाना आपको रख सकता है हेल्दी

गर्मी अपने चरम पर है और पारा का स्तर हर दिन एक डिग्री बढ़ रहा है. चिलचिलाती धूप लगातार कुछ ठंडे और कंफर्ट फूड आइटम्स की तलाश करने का कारण भी देती है जो हमें आराम दे सकते हैं. यह साल का वह समय है जब आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और यही वो समय होता है जब आप सोडा, ड्रिंक्स या यहां तक कि ठंडे पानी जैसी कुछ ठंडी चीजों तक पहुंचना चाहते हैं. यहीं पर हमसे गलत हो जाती हैं क्योंकि कम टेंपरेचर वाली कोई भी चीज वास्तव में हमारी ब्लड वेसल्स को संकुचित कर सकती है और हमारे शरीर में गर्मी के नुकसान की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है. यहां कुछ टिप्स दिए गए हैं जिनसे आप खुद को ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं:

वॉटर इनटेक बढ़ाएं: गर्मियों में अपने पानी के सेवन को बढ़ाएं. प्यास न लगने पर भी थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पिएं. ऐसा करने से आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा.

हाई वॉटर कंटेट वाली चीजें खाएं: खूब सारे फ्रेश फल, कच्चे सलाद और लाइट स्पाइसी फूड आइटम्स खाएं. फल और सब्जियाँ पचाने में आसान होती हैं और उनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है. फ्राइड और जंक फूड खाने से बचें क्योंकि इन्हें पचने में समय लगता है और पानी की भी बहुत जरूरत होती है. वहीं मसालेदार खाना भी शरीर की गर्मी को बढ़ा सकता है.

नेचुरली कूलिंग ड्रिंक्स लें: नेचुरल रूप से ठंडे ड्रिंक्स जैसे नारियल पानी, नींबू का रस, छाछ और गन्ने का रस आदि पिएं. सॉफ्ट ड्रिंक्स, कैफीन और अल्कोहल का सेवन करने से बचें.

दही लें: गर्मियों में दही का सेवन करें. यहाँ आंत में हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाता है और डाइजेशन में सुधार करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है.

सब्जियों को डाइट में शामिल करें: अपनी डाइट में खीरा, टमाटर, गाजर, पालक, चुकंदर जैसी सब्जियाँ शामिल करें.

छोटे मील: एक समय में ज्यादा खाना खाने से बचें क्योंकि इससे एसिडिटी हो सकती है और डाइजेशन प्रभावित हो सकता है. इसलिए अपनी मील्स को लाइट और हल्का रखें.

