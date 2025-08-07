Rakshabandhan 2025 Auspicious Timing: इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा काल की कोई रुकावट नहीं है. लिहाजा बहनों को अपने भाईयों को राखी बांधने के लिए पूरा समय मिलेगा. (Raksha Bandhan shubh muhurat) 9 अगस्त को सूर्योदय से लेकर करीब साढ़े सात घंटे तक शुभ माना जा रहा है. इस दिन सूरज सुबह 5:47 बजे उगेगा और पूर्णिमा की तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी. ऐसे में सुबह से दोपहर तक बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं. (Rakhi Bandhne Ka Shubh Samay) पंचांग के मुताबिक इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा नहीं है. (Bhadra kaal on Raksha Bandhan 2025) यानी किसी भी तरह की रुकावट या मनाही वाला समय नहीं पड़ेगा.

रक्षाबंधन पर भाई को कैसी राखी बांधें? जानें ट्रेंडी, स्टाइलिश और वैदिक राखी के बीच का बड़ा अंतर

खास बन रहा है योग (Tithi And Nakshatra)

श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 8 अगस्त को दोपहर 2:13 बजे शुरू होगी और इसका उदयकाल 9 अगस्त को पड़ेगा. इसलिए राखी का त्योहार 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा. ये दोनों योग 9 अगस्त को दोपहर 2:24 बजे तक रहेंगे. ज्योतिष के अनुसार ऐसा संयोग रक्षाबंधन को और भी खास बना देता है.

क्या करें क्या नहीं? (Religious Significance)

8 अगस्त की रात पूर्णिमा तिथि के दौरान व्रत रखने वाले लोग श्रीसत्यनारायण भगवान की कथा और पूजा कर सकते हैं. वहीं 9 अगस्त को स्नान-दान और पूजा-पाठ से जुड़े काम किए जाएंगे. इसी दिन श्रावण मास के नियमों का आखिरी दिन भी रहेगा. रक्षाबंधन सिर्फ भाई-बहन का पर्व नहीं है, इसके साथ कई और परंपराएं भी जुड़ी हैं. इस दिन सिर्फ बहनों को ही नहीं, बल्कि घर के बड़े बुजुर्गों या पुरोहितों से भी रक्षा-सूत्र बंधवाना चाहिए. फिर उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए. इससे घर में सुख-शांति और तरक्की बनी रहती है.

कौन से रंग की राखी मेरे भैया के लिए रहेगी लकी (Lucky Rakhi Colors According To Rashi)

अगर बहनें भाई की राशि और जन्म तारीख के मुताबिक राखी का रंग चुनें तो उनके सौभाग्य में बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसा करने से न सिर्फ भाई को फायदा होगा, बल्कि उन्हें नए मौके भी मिल सकते हैं. परंपरा के मुताबिक लाल, पीला और सुनहरे रंग की राखी बांधना अच्छा माना जाता है. लेकिन इसके साथ ही ज्योतिष के अनुसार जन्म तारीख के हिसाब से भी राखी का रंग तय किया जा सकता है.

जन्म तारीख के मुताबिक राखी का सही रंग: (The Right color of Rakhi according to your date of birth)

1, 10, 19, 28 – लाल, गुलाबी, नारंगी

2, 11, 29 – चमकीला सफेद और क्रीम

3, 12, 21, 30 – पीला या सुनहरा पीला

4, 13, 22, 31 – चमकीला और चटकीला रंग

5, 14, 23 – चमकीला सफेद और सफेद

7, 16, 25 – चमकीला और मिश्रित रंग

8, 17, 26 – नीला और भूरा रंग

9, 18, 27 – लाल, गुलाबी, नारंगी

अगर आप भी इस बार राखी पर अपने भाई की तरक्की और खुशहाली की दुआ मांग रही हैं तो इन रंगों का ध्यान जरूर रखें. सही रंग से बांधी गई राखी रिश्ते को और भी खास बना सकती है.