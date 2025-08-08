दिल्ली के रेस्टोरेंट में महिला को भारतीय कपड़ों में एंट्री नहीं मिलने का आरोप, दिए गए जांच के आदेश

दिल्ली के पीतमपुरा में एक रेस्टोरेंट में भारतीय पारंपरिक कपड़ों में कथित तौर पर एंट्री ना मिलने का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि रेस्टोरेंट में भारतीय कपड़ें पहनकर आने वाले ग्राहकों को रोका गया. दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रेस्टोरेंट में भारतीय कपड़ों पर रोक का वीडियो सामने आया है. ये अस्वीकार्य है, दिल्ली सीएम ने घटना का गंभीरता से संज्ञान लिया है. अधिकारियों को इस घटना की जांच व तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि एनडीटीवी इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहा है.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

वीडियो को देखने के बाद भारतीय संस्कृति और पहनावे की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया जा रहा है. कई यूज़र्स ने इसे "अस्वीकार्य" करार देते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की नाराज़गी देखी जा रही है. दिल्ली मंत्री कपिल मिश्रा के मुताबिक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस घटना की तत्काल जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

दिल्ली में पहले भी आ चुके हैं ऐसे मामले

आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, जब दिल्ली में ऐसा मामला सामने आया है. दिल्ली में भारतीय कपड़े पहनकर क्लब या रेस्टोरेंट में प्रवेश न देने का मामला सितंबर 2021 में सामने आया था, जब एक रेस्टोरेंट ने एक महिला को साड़ी पहनने के कारण प्रवेश से रोक दिया गया था. महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें रेस्टोरेंट स्टाफ यह कहते हुए सुना गया कि “हम सिर्फ स्मार्ट कैज़ुअल्स की अनुमति देते हैं, और साड़ी उसमें नहीं आती. ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था.