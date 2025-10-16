विज्ञापन
सुबह खाली पेट इलायची का पानी पीने से क्या होता है?

Elaichi Pani Ke Fayde: किचन में दो तरह की इलायची पाई जाती है हरी इलायची और काली इलायची. अगर आप रोजाना रात भर पानी में भीगी इलायची का पानी पीते हैं तो शरीर को क्या लाभ मिल सकते हैं.

Elaichi Pani Ke Fayde: पानी में भिगोकर रख दें 2 इलायची, खाली पेट कर लें सेवन.

Cardamom Water Benefits: इलायची किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे मीठे से लेकर नमकीन तक हर तरह के व्यंजन में इस्तेमाल किया जाता है. किचन में दो तरह की इलायची पाई जाती है हरी इलायची और काली इलायची. लेकिन आज हम हरी इलायची के बारे में बात कर रहे हैं. आपको बता दें कि हरी इलायची में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप रोजाना रात भर पानी में भीगी इलायची का पानी पीते हैं तो शरीर को क्या लाभ मिल सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस पानी को पीने के फायदे और बनाने का तरीका.

कैसे बनाएं इलायची का पानी- How To Make Cardamom Water)

इलायची का पानी बनाना बहुत आसान है इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी में 2 इलायची को रात भर भिगो कर रख दें. फिर अगली सुबह खाली पेट इसे पीएं. आप इलायची पाउडर को गुनगुने पानी में भी डालकर पी सकते हैं.

इलायची का पानी पीने के फायदे- (Ilaichi Pani Ke Fayde)

1. खांसी-

इलायची के पानी के सेवन से सर्दी-खांसी की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है.

2. कब्ज-

खाली पेट इलायची के पानी का सेवन करने से कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है.

3 .इम्यूनिटी-

इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए आप इलायची के पानी का सेवन कर सकते हैं. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है.

4. दिल-

दिल को दुरुस्त रखने के लिए आप रोजाना खाली पेट इलायची के पानी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं तो दिल के लिए अच्छे माने जाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

