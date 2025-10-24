विज्ञापन
एक दिन में कितनी चाय पीनी चाहिए?

Ek Din Me Kitni Chai Pi Sakte Hai: एक दिन में कितनी चाय पी जा सकती है और क्या ज्यादा चाय पीना हमारी सेहत पर असर डाल सकता है?

एक दिन में कितनी चाय पीनी चाहिए?
Jyada chai peene ke nuksan

Ek Din Me Kitni Chai Pi Sakte Hai: सुबह की नींद खुलाने के लिए, दोपहर की सुस्ती दूर करने के लिए या दोस्तों और परिवार के साथ बैठकर समय बिताने के लिए लोग चाय का सहारा लेते हैं, चाय हमारे जीवन का एक आम हिस्सा बन चुकी है. लेकिन सवाल यह है कि एक दिन में कितनी चाय पी जा सकती है और क्या ज्यादा चाय पीना हमारी सेहत पर असर डाल सकता है? आइए इस स्टोरी में जान लेते हैं इन सभी सवालों के जवाब.

1 दिन में कितनी बार चाय पी सकते हैं?

एक सामान्य व्यक्ति के लिए दिन में 2 से 3 कप चाय पीना सुरक्षित माना जा सकता है. जिसका मतलब है कि लगभग 300-400 मिलीग्राम कैफीन रोजाना लेना शरीर के लिए सुरक्षित माना जा सकता है.

ज्यादा चाय पीने के नुकसान?

नींद: चाय में मौजूद कैफीन का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से नींद न आने कि समस्या का सामना करना पड़ सकता है. और नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. जो लोग पहले से ही नींद न आने कि समस्या से परेशान रहते हैं उनके लिए ज्यादा चाय पीना हानिकारक हो सकता है.

पाचन: जरूरत से ज्यादा चाय का सेवन पेट में एसिड को बढ़ा सकता है और पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है. इसलिए जो लोग पेट से जुड़ी दिक्कतों से दुखी रहते हैं उनको ज्यादा चाय पीने से बचना चाहिए.

हड्डियां: अत्यधिक चाय पीने से हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो सकती है, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं. जिन लोगों को पहले से ही जोड़ों का दर्द रहता है उन्हें चाय का ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए.

दिल: चाय पीकर भले ही आपके दिल को तसल्ली मिलती हो, लेकिन यह उसकी सेहत के लिए बहुत खराब है. ज्यादा चाय पीने से कई नुकसान में एक ये नुकसान भी है कि ज्यादा चाय पीने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और दिल की बीमारियां होने की संभावना में भी इजाफा हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

