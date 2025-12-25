Dhurandhar Box Office Collection Day 20: बॉक्स ऑफिस की धुरंधर निकलीं धुरंधर, स्त्री 2-छावा सब छूटे पीछे

Dhurandhar Box Office Collection Day 20: आदित्य धर की धुरंधर की कमाई बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म जहां हर दिन नया इतिहास रचती हुई नजर रही है तो वहीं रणवीर सिंह के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म धुरंधर बन गई है. फिल्म को वीकेंड पर जितना प्यार मिला उतना ही वीकडेज में दर्शकों के बीच धुरंधर पॉपुलर रही. हाल कुछ ऐसा है कि धुरंधर ने हॉलीवुड फिल्म अवतार एश एंड फायर को भी 20वें दिन की कमाई के साथ पीछे छोड़ दिया है. इतना ही नहीं स्त्री 2 और छावा को भी लाइफटाइम कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ चुकी है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 1000 करोड़ की तरफ 20 दिनों में बढ़ गया है.

20वें दिन धुरंधर ने की खूब की कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 20वें दिन धुरंधर ने 17.75 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 607. 25 करोड़ हो गया है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 935.75 करोड़ हो गई है. इसके साथ ही फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की लिस्ट में शामिल हो गई है.

'DHURANDHAR' REMAINS AN UNCONQUERABLE FORCE... #Dhurandhar begins its majestic march towards the ₹ 700 cr milestone.



The *third* Tuesday numbers are HIGHER than Monday's – and that too *without* discounted ticket rates… Remarkable, indeed... The festive period, beginning this… pic.twitter.com/ftsSwOIvrI — taran adarsh (@taran_adarsh) December 24, 2025

स्त्री 2 और छावा को धुरंधर ने छोड़ा पीछे

फिल्म धुरंधर ने 20 दिनों की कमाई के साथ स्त्री 2 और छावा को भी पीछे छोड़ा है, जिनका लाइफटाइम कलेक्शन क्रमश: 598 करोड़ और 601 करोड़ है. वहीं जवान की कमाई को धुरंधर क्रिसमस पर पीछे छोड़ देगी, जो कि 640 करोड़ का है.

19 दिनों में इतनी कर चुकी है कमाई

धुरंधर की बात करें तो पहले हफ्ते में रणवीर सिंह की फिल्म ने 207.25 करोड़ का कलेक्शन किया था. जबकि दूसरे हफ्ते में कमाई बढ़कर 253.25 करोड़ पहुंच गई. वहीं फ्राइडे, सैटरडे और संडे को धुरंधर ने 22.5 करोड़, 34.25 करोड़ और 38.5 करोड़ की कमाई हासिल की. वहीं मंडे को कलेक्शन 16.5 करोड़ और ट्यूसडे को 17.25 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है.