विज्ञापन
विशेष लिंक

तेजपत्ता की चाय पीने से क्या फायदा होता है? पेट से लेकर दिल तक के लिए बेहतर

Tej Patta Chai Ke Fayde: आइए जानतें हैं तेज पत्ता चाय पीने के क्या बड़े फायदे हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन? 

Read Time: 2 mins
Share
तेजपत्ता की चाय पीने से क्या फायदा होता है? पेट से लेकर दिल तक के लिए बेहतर
What are the benefits of boiling bay leaves?

Tej Patta Chai Ke Fayde: तेज पत्ते का ज्यादातर उपयोग दाल, सब्ज़ी, पुलाव और बिरयानी में खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने इसकी चाय ट्राई की है? आयुर्वेद में तेज पत्ते को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन कई रोगों से दूर रख सकता है. आइए जानतें हैं तेज पत्ता चाय पीने के क्या बड़े फायदे हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन? 

तेज पत्ता चाय के क्या फायदे हैं?

पाचन: गैस, अपच और पेट फूलना जैसी दिक्कतों से राहत पाना चाहते हैं? नियमित रूप से तेज पत्ता चाय पीना शुरू कर दें. खाने के बाद इसे पीने से भोजन आसानी से पचता है और पेट हल्का महसूस होता है. 

इसे भी पढ़ें: क्या सर्दियों में नींबू पानी पीना चाहिए? जानिए क्या है सच

इम्यूनिटी: तेज पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई रोगों से दूर रखने में मदद कर सकते हैं. तेज पत्ते की चाय पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिससे बार-बार बीमार पड़ने की संभावना कम होती है.

दिल: नियमित रूप से तेज पत्ते की चाय का सेवन खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे दिल की सेहत बेहतर हो सकती है और रक्त संचार सही बना रहता है. हार्ट से जुड़ी दिक्कतों से राहत पाने के लिए यह ड्रिंक फायदेमंद साबित हो सकती है.

तेज पत्ता चाय कैसे बनाएं?

इस चाय को बनाने के लिए सबसे पहले पानी को उबालें फिर उसमें तेज पत्ते डाल दें. 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर अच्छी तरह पकाएं. फिर छानकर हल्की गर्म चाय पिएं. 

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Benefits Of Tejpatta Tea, Benefits Of Drinking Tejpatta Tea, Benefits Of Drinking Tejpatta Tea Hindi, Tejpatta Tea Benefits, Tejpatta Tea For Health
Get App for Better Experience
Install Now