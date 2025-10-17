1 दिन में कितना पपीता खा सकते हैं?

विज्ञापन
Papita Khane Ke Fayde: आइए जानते हैं कि पपीता खाने के क्या-क्या फायदे हैं और एक दिन में कितना पपीता खाना चाहिए?

Papita Khane Ke Fayde: पपीता स्वाद के साथ सेहत के लिए भी कमाल है. इसमें पाया जाने वाला पपेन नामक एंजाइम पाचन को दुरुस्त रखता है. इतना ही नहीं, इसमें मौजूद कुछ और तत्व शरीर को अंदर से साफ करते हैं और त्वचा को निखारने से लेकर कई बीमारियों से दूर रखने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं कि पपीता खाने के क्या-क्या फायदे हैं और एक दिन में कितना पपीता खाना चाहिए?

एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दिनभर में 100 gms से 120 gms पपीता खाना पर्याप्त माना जा सकता है. इससे ज्यादा मात्रा में खाने से पाचन संबंधी दिक्कतें या पेट में ऐंठन हो सकती है, इसलिए इसका संतुलित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए.

पपीता खाने के फायदे?

पाचन: पपीते में पाया जाने वाला पपेन और फाइबर पेट के लिए फायदेमंद है. अगर किसी को गैस, एसिडिटी या कब्ज की समस्या है, तो रोजाना सुबह खाली पेट पपीता खाना बहुत लाभदायक साबित हो सकता है.

इम्यूनिटी: पपीता में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है. नियमित रूप से इसका सेवन सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं से दूर रख सकता है.

स्किन: पपीते में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स और विटामिन ए त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करते हैं, जिससे चेहरे पर निखार आता है. अगर आप ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं, तो पपीते का सेवन जरूर करें.

वजन: वजन घटाने का चाह रखने के लिए पपीता बहुत फायदेमंद है. कम कैलोरी और हाई फाइबर वाला पपीता पेट को भरा रखता है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती. इससे वजन कंट्रोल में रहता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

