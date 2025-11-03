Shubh Ratri: रात को सोते समय पपीता खाने से क्या होता है?

Is It Good To Eat Papaya During Night: अपनी डाइट में फलों को शामिल करना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. कई लोग सुबह के समय फलों का सेवन करते हैं तो कुछ शाम को, लेकिन क्या आप जनते हैं कुछ फल ऐसे भी हैं जिन्हें अगर आप रात में सोने से पहले खाते हैं तो शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचा सकते हैं. कुछ फलों का सेवन सही समय पर किया जाए तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है? ऐसा ही एक फल है पपीता. ये न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि यह विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होता है. अगर आप इसे रात को सोने से पहले खाते हैं तो यह शरीर के लिए और भी ज्यादा लाभदायक साबित हो सकता है. यहां जानें सोने से पहले पपीता खाने के फायदे क्या हैं?

क्या पपीता रात में खाना चाहिए?

पाचन: पपीते में पेपेन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो खाने को पचाने में मदद करता है. ऐसे में अगर आप रात को खाना खाने के बाद पपीता खाते हैं, तो यह पाचन क्रिया को आसान बना सकता है, जिससे पेट में गैस, एसिडिटी या कब्ज जैसी समस्याओं से राहत पाई जा सकती है.

वजन: अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो रात में पपीता खाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है, जिससे पेट देर तक भरा रहता है और देर रात कुछ और खाने की इच्छा नहीं होती. यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे फैट बर्न होने में मदद मिल सकती है.

त्वचा: पपीते में विटामिन ए, सी और ई ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो त्वचा को अंदर से चमकदार बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. सोने से पहले पपीता खाने से शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स बाहर निकल सकते हैं, जिससे मुंहासे, झाइयां और दाग-धब्बे कम हो सकते हैं. स्किन से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिए पपीते का सेवन किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)