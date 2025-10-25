विज्ञापन
क्या चाय पीने से त्वचा का रंग काला होता है? जानिए सच और भ्रम के पीछे की हकीकत

Tea Side Effects on Skin: क्या आपको भी बचपन में बोला गया है कि चाय मत पियो वरना स्किन का कलर डार्क हो जाएगा? अगर हां तो आइए जानते हैं इस मिथ के बारे में क्या है सच्चाई.

क्या चाय पीने से रंग काला हो जाता है.

Chai: भारत में कई लोगों की सुबह की शुरुआत चाय के बिना अधूरी मानी जाती है. सुबह उठते ही एक कप चाय ना मिले तो तबियत बिगड़ने लग जाती है. लेकिन जिस तरह से चाय लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है उसी तरह से इसको लेकर के लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी उठते हैं. जैसा की एक है जो हमको बचपन से बोला जा रहा है कि चाय मत पियो वरना स्किन का कलर डार्क हो जाएगा. तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता था “क्या चाय पीने से त्वचा का रंग गहरा हो जाता है?” आइए जानते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई चाय हमारे स्किन टोन पर असर डालती है या ये सिर्फ एक मिथ है.

मिथ या सच: क्या चाय पीने से स्किन डार्क होती है?

आपको बता दें कि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि चाय पीने से त्वचा का रंग डार्क पड़ता है. स्किन का रंग कैसा होगा ये आपके मेलानिन (Melanin) नाम के पिगमेंट पर निर्भर करता है, जो हमारी जेनेटिक्स, सूरज की रोशनी, और हार्मोनल बैलेंस पर निर्भर करता है.

चाय के फायदे 

अगर आप चाय का सेवन सीमित मात्रा में करते हैं तो ये आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. 

ग्रीन टी – इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स स्किन एजिंग को धीमा करते हैं.
ब्लैक टी – स्किन को डिटॉक्स करती है और दाग-धब्बे हल्के करने में मदद करती है.
कैमोमाइल टी – स्किन को शांत और ग्लोइंग बनाती है.

एक दिन में कितनी चाय पीना सही है?

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार दिनभर में 2 से 3 कप चाय तक पीना सेफ माना जाता है. लेकिन अगर आप कैफीन सेंसिटिव हैं या नींद की समस्या से जूझते हैं, तो शाम के बाद चाय पीने से बचें.

चाय पीने से त्वचा काली नहीं होती, लेकिन इसका ज्यादा सेवन करने से स्किन की नमी और नेचुरल ब्राइटनेस पर असर पड़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

