दूध में मिलाकर पी लें ये एक चीज, मिनटों में आएगी नींद

Achi Neend Kaise Le: दूध कई पोषक तत्वों से भरपूर है जो सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन अगर आप इसमें जायफल मिलाकर पीते हैं तो फायदे दोगुने भी हो सकते हैं. दूध और जायफल को मिलाकर पीने से नींद न आने की समस्या से भी राहत पाई जा सकती है. इसके अलावा इसमें मौजूद कुछ और तत्व और कई बीमारियों से बचाव में भी मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं दूध में जायफल मिलाकर पीने के फायदे और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन.

जायफल दूध में डालकर पीने से क्या होता है?

बेहतर नींद: जायफल में ट्रिप्टोफैन नामक तत्व पाया जाता है जो नींद लाने में मदद कर सकता है. अगर आप रात को सोने से पहले गर्म दूध में एक चुटकी जायफल मिलाकर पीते हैं, तो मन को शांत किया जा सकता है और अच्छी नींद ली जा सकती है. यह उपाय अनिद्रा से पीड़ित लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है.

पेट के लिए अच्छा: जायफल में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पेट की गैस, अपच, कब्ज और पेट दर्द जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप दूध में जायफल मिलाकर पीते हैं तो पाचन को ठीक रख सकते हैं. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए यह फायदेमंद साबित हो सकता है.

इम्यूनिटी बूस्ट करता है: दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन और कैल्शियम के साथ जब जायफल के एंटीऑक्सीडेंट गुण मिलते हैं, तो यह शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने का करते हैं. नियमित रूप से दूध के साथ जायफल का सेवन सर्दी-जुकाम, खांसी और मौसमी संक्रमण से दूर रख सकता है.

हड्डियां: दूध कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. वहीं, जायफल में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मांसपेशियों के दर्द और सूजन को कम करने में सहायता करते हैं. इनका साथ में सेवन शरीर को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)