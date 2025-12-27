Indian Spices Benefits: आयुर्वेद बताता है कि भारतीय रसोई घर में ऐसे कई मसाले हैं, जिनके सेवन से कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं को मात दी जा सकती है. ऐसे ही एक मसाले का नाम जायफल है, जो न केवल व्यंजनों में स्वाद और खुशबू जोड़ता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है. रसोई घर में रखा जायफल स्वाद बढ़ाने में कारगर है. औषधीय गुणों से भरपूर जायफल के बारे में आयुर्वेद विस्तार से जानकारी देता है. इसे दाल, करी, सब्जियां और मिठाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है. इसकी अनोखी सुगंध और हल्की मिठास किसी भी डिश को चार चांद लगा देती है.

भारतीय व्यंजनों में जायफल का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है. इसे अक्सर धनिया, हल्दी, मिर्च और अन्य मसालों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जो डिश को ताजगी और मसालेदार स्वाद देता है. गरम मसाला में भी जायफल शामिल होता है. मिठाइयों जैसे हलवा, खीर या लड्डू में इसका पाउडर डालने से स्वाद दोगुना हो जाता है.

ये भी पढ़ें: विटामिन डी लेने का सही समय और सही डाइट क्या है? जानिए यहां

जायफल के फायदे और सेवन का तरीका

विशेषज्ञों के अनुसार, जायफल सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला नहीं, बल्कि सेहत का साथी भी है. जायफल का सबसे बड़ा फायदा नींद की समस्या में है. यह प्राकृतिक रूप से मानसिक शांति प्रदान करता है और अनिद्रा से राहत दिलाता है. रात को दूध में थोड़ा सा पीसा जायफल मिलाकर पीने से अच्छी नींद आती है. इसके अलावा, जायफल पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है. यह गैस, अपच, पेट फूलना और कब्ज जैसी आम समस्याओं से छुटकारा दिलाता है. जायफल में मौजूद तत्व पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करते हैं, जिससे भोजन आसानी से पचता है.

आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि सीमित मात्रा में जायफल का सेवन शरीर के लिए लाभकारी है. यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाता है और सूजन कम करता है. हालांकि, ज्यादा मात्रा में जायफल हानिकारक हो सकता है, इसलिए रोजाना थोड़ी मात्रा ही इस्तेमाल करें. गर्भवती महिलाएं या कोई दवा ले रहे लोग डॉक्टर से सलाह लें.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)