Merry Christmas ही क्यों बोला जाता है, हैप्पी क्रिसमस क्यों नहीं? यहां जानें क्या होता है Merry का मतलब

Why do we say Merry Christmas not Happy Christmas: आपने गौर किया होगा कि क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए अक्सर लोग मैरी क्रिसमस (Merry Christmas) कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस नहीं. क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? अगर नहीं तो यहां हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं.

Merry का मतलब क्या होता है?

Why do we say 'Merry Christmas' not 'Happy Christmas': हर साल दुनिया भर में 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है. यह दिन ईसा मसीह के जन्म की याद में मनाया जाता है. क्रिसमस पर लोग अपने घरों को सुंदर सजाते हैं, केक बनाते हैं, घर में क्रिसमस ट्री लगाते और जमकर पार्टियों करते हैं. इसके साथ ही लोग एक-दूसरे को क्रिसमस की ढ़ेरों शुभकामनाएं भी देते हैं. अब, आपने गौर किया होगा कि इसके लिए अक्सर लोग मैरी क्रिसमस (Merry Christmas) कहते हैं, हैप्पी क्रिसमस नहीं. क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? अगर नहीं तो यहां हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं. 

Merry का मतलब क्या होता है?

बता दें कि अंग्रेजी भाषा में Merry शब्द का अर्थ होता है- खुश, उत्साहित, आनंद से भरा हुआ और खुलकर जश्न मनाने वाला. इसमें हंसी-मजाक, संगीत, नाच-गाना और मिल-जुलकर खुशी मनाने की भावना छिपी होती है.
वहीं, Happy शब्द एक शांत और व्यक्तिगत खुशी को दर्शाता है.

Merry Christmas कहने की परंपरा कैसे शुरू हुई?

Merry Christmas शब्द का इस्तेमाल कई सदियों से होता आ रहा है. कहा जाता है कि 16वीं सदी में इंग्लैंड में यह शब्द चर्च और आम लोगों के बीच प्रचलित था. साल 1534 में बिशप जॉन फिशर ने एक पत्र में Merry Christmas लिखा था, जो इसके शुरुआती प्रमाणों में से एक है.

इसके बाद 1843 में प्रसिद्ध लेखक चार्ल्स डिकेंस की किताब A Christmas Carol ने इस वाक्य को बेहद लोकप्रिय बना दिया. उसी समय We Wish You a Merry Christmas गीत और क्रिसमस कार्ड्स के जरिए यह शब्द आम लोगों की जुबान पर चढ़ा था.

Happy Christmas क्यों कम बोला जाता है?

ब्रिटेन में आज भी कई लोग Happy Christmas कहते हैं. ब्रिटिश शाही परिवार, खासतौर पर क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, अपने संदेश में Happy Christmas का उपयोग करती थीं. माना जाता है कि उन्हें Merry शब्द थोड़ा ज्यादा शोर-शराबे और मस्ती से जुड़ा लगता था, जबकि Happy उन्हें ज्यादा सभ्य और शालीन लगता था.

यानी Merry Christmas ज्यादातर अमेरिका और कई अन्य देशों में बोला जाता है, जबकि Happy Christmas ब्रिटेन में ज्यादा सुनने को मिलता है. हालांकि, दोनों ही शब्द सही माने जाते हैं.

