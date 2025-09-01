विज्ञापन
डबल चिन कम करने के लिए क्या खाएं? किचन में मौजूद ये फूड्स कर सकते हैं मदद

Double Chin Kam Kaise Kare: आज हम आपको डबल चिन को कम करने के लिए क्या खाना चाहिए इसके बारे में बताने वाले हैं. यहां कुछ फूड्स के बारे में बताया गया है जिन्हें डाइट में शामिल कर आप अपने चेहरे को फिर से शेप में ला सकते हैं.

Double Chin Kam Kaise Kare: डबल चिन जिसे सबमेंटल फैट के नाम से भी जाना जाता है आज के समय में एक आम समस्या बनती जा रही है. यह न केवल चेहरे की खूबसूरती को कम करती है, बल्कि और भी कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है. अब सवाल यह की घर बैठे इसे कम कैसे किया जाए? आज हम आपको डबल चिन को कम करने के लिए क्या खाना चाहिए इसके बारे में बताने वाले हैं. यहां कुछ फूड्स के बारे में बताया गया है जिन्हें डाइट में शामिल कर आप अपने चेहरे को फिर से शेप में ला सकते हैं.

डबल चिन को तुरंत कैसे कम करें?

प्रोटीन डाइट: प्रोटीन शरीर में जमी चर्बी को बर्न करने में मदद कर सकता है. ऐसे में अगर आप दिन की शुरुआत हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट जैसे अंडा, दाल, दही, टोफू या पनीर से करते हैं, तो इससे आपका पेट भरा रहेगा और बार-बार खाने की इच्छा नहीं होगी. 

पानी: पानी बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकालता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है. रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने से त्वचा भी टाइट रहती है और चर्बी कम होने में मदद मिल सकती है.

नमक कम खाएं: जरूरत से ज्यादा नमक और शुगर का सेवन शरीर में पानी रोकता है, जिससे सूजन आती है और चेहरा भारी दिखता है. इसलिए नमक का सेवन सीमित मात्रा में ही करें.

ग्रीन टी: ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है और मेटाबॉलिज्म को तेज करती है. इसको अपने रूटीन में शामिल करने से चर्बी घटाने में मदद मिल सकती है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

