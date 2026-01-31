बिना बैटर के ऐसे बनाएं इंस्टेंट डोसा, इंटरनेट पर वायरल वीडियो को यूजर ने बताया...

Dosa Viral Video: डोसा एक साउथ इंडियन फूड है, जिसे सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि, पूरे भारत में खाया और पसंद किया जाता है. डोसे को हेल्दी, लाइट फूड में से एक माना जाता है. शायद यही वजह से कि आज आपको डोसे की अनगिनत वैराइटी मिल जाएंगी. डोसे को आमतौर पर चावल और दाल के खमीर वाले घोल से बनाया जाता है. जिसे सांभर (दाल सब्जी) और नारियल की चटनी के साथ सर्व किया जाता है. इसके अंदर तरह-तरह के भरावन भरे जाते हैं. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे डोसे के बारे में बता रहे हैं, जिसे शायद ही आज से पहले आपने देखा हो. इंस्ट्राग्राम lekbath नाम के पेज पर डोसा बनाने का एक वीडियो वारयल हो रहा है, जिसे मिलियन में व्यूज मिले हैं. तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों वायरल हो रहा है ये वीडियो.

इस वीडियो में डोसा बनाने की अलग ही विधि आपको देखने को मिलेगा. जिसे बैटर से नहीं बल्कि, चावल के आटे जैसे किसी ड्राई पाउडर से तैयार किया जा रहा है. इस वीडियो में एक महिला है, जो सबसे पहले एक गरम तवे पर एक बड़े बर्तन से एक चम्मच पाउडर डालती है, और डोसे के बैटर की तरह फैलाती है. चम्मच की मदद से उसे दवाते हुए पकाती है, फिर भरावन में भी सफेद पदार्थ का इस्तेमाल करते हुए, धीरे-धीरे रोल करती है.

आपको बता दें कि इस वीडियो पर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं, कोई इसे AI बता रहा है, तो कोई इस पे यकिन नहीं कर पा रहा है.

यहां देखें पूरा वीडियो-

कैसे बनाएं हेल्दी और टेस्टी डोसा- (How To Make Healthy And Tasty Dosa)

अगर आप भी हेल्दी और टेस्टी डोसा बनाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं. हम जिस डोसे के बारे में बात कर रहे हैं, उसे नाचनी यानि रागी से तैयार किया जाता है. रागी एक मोटा अनाज ही जिसे सेहत का भंडार कहा जाता है. डोसा की पूरी रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)