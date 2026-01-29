बेन्ने डोसा जिसे खाने के लिए लगती हैं लंबी कतारें, जानें रेगुलर डोसा से कैसे है अलग?

Karnataka Style Dosa: डोसा जिसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाती है. लेकिन आज हम रेगुलर डोसा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेन्ने डोसा की बात कर रहे है, जो एक जाना-माना व्यंजन है. इसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है. बेन्ने डोसा की जड़ें बेंगलुरु के पुराने दर्शनी रेस्टोरेंट और होटलों में हैं, खासकर बसवनगुडी और मल्लेश्वरम जैसे इलाकों में. इस डिश से दो नाम लगभग अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं. सीटीआर (सेंट्रल टिफिन रूम) और विद्यार्थी भवन में इस डोसा को खाने के लिए लंबी लाइन लगती हैं. foodie_incarnate ने अपने इंस्ट्राग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें आप इस डोसे को बनते हुए देख सकते हैं.

विद्यार्थी भवन दशकों से बेन्ने डोसा परोस रहे हैं, अक्सर इनके बाहर लंबी कतारें लगी रहती हैं और इनकी रेसिपी में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है. आपने शायद इंस्टाग्राम पर वायरल होने वाले वीडियो देखे होंगे जिनमें वेटर बड़ी आसानी से कई प्लेटों में डोसा रखकर कुछ ही सेकंड में ग्राहकों को परोस देते हैं.

बेन्ने डोसा आखिर होता क्या है? (What exactly is Benne Dosa)

कन्नड़ में "बेन्ने" का शाब्दिक अर्थ बटर है, और सामान्य डोसे से अलग जिसमें तेल का उपयोग कम मात्रा में किया जाता है, बेन्ने डोसे को भरपूर मात्रा में बटर में पकाया जाता है, अक्सर तवे पर भी और सर्व करने से पहले ऊपर से भी बटर लगाया जाता है.

बेन्ने डोसा सामान्य डोसा से कैसे अलग- (How is Benne Dosa different from regular Dosa)

1. बैटर-

परंपरागत रूप से चावल और उड़द दाल से बने इस डोसे के बैटर में अक्सर थोड़ी मात्रा में पोहा या कुछ किस्मों में मैदा मिलाया जाता है.

2. बनावट-

यह न तो सादे डोसे की तरह कागज़ जैसा पतला है और न ही स्पंजी. बल्कि, यह किनारों से कुरकुरा और अंदर से नरम होता है.

कुकिंग फैट-

बेन्ने डोसा लगभग पूरी तरह से बटर में पकाया जाता है. तेल या घी में नहीं. बटर डोसे में समा जाता है, जिससे इसे एक स्पेशल स्वाद और फ्लेवर मिलता है.

बेन्ने डोसे को किस चीज के साथ सर्व किया जाता है- (What is Benne Dosa served with)

बेन्ने डोसा की यही खासियत है. इसे पारंपरिक रूप से नारियल की चटनी, ऊपर से थोड़ा सा बटर और कभी-कभी सादा सागू या पाल्या के साथ सर्व किया जाता है. इसे सांभर के साथ नहीं सर्व किया जाता.

