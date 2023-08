गर्मियों में क्या है दूध पीने का सही तरीका, ठंडा या गर्म कैसा दूध पीना है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद

दूध गर्म पीना चाहिए या ठंडा.

Best way to drink milk in summer: दूध पीना हमेशा ही सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. छोटे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हर उम्र के लोगों के लिए इसका सेवन फायदेमंद ही होता है. दूध में कैल्शियम और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को कई तरीकों से फायदा पहुंचाने में मदद करते हैं. गर्मियां, सर्दियां हों या बारिश का मौसम हेल्दी रहने के लिए इसका सेवन हर मौसम में ही किया जाता है. दूध पीने के फायदों के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं लेकिन बहुत कम लोगों को इसको पीने का सही तरीका मालूम होगा. दरअसल, हर मौसम में दूध पीने का तरीका भी काफी अलग होता है. दूध पीने के सही तरीके से आप उसका ज्यादा लाभ उठा पाएंगे. तो आइए जानते हैं गर्मियों में दूध पीने का सही तरीका क्या है.