क्या आप भी रात में सोने से पहले पीते हैं दूध, तो जान लें इसके फायदे और नुकसान, किसे करना चाहिए इससे परहेज

रात को डिनर के बाद और सोने से पहले अधिकतर लोग दूध (Milk) का एक गिलास पीना पसंद करते हैं. ऐसा माना जाता है कि गर्म दूध पीने से नींद अच्छी आती है और शरीर को जरूरी पोषण मिलता है. लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? और क्या रात में गर्म दूध पीने के कुछ नुकसान भी होते हैं. साथ ही ये भी जाएंगे कि दूध पीने का सही समय क्या होता है.

किन लोगों को रात में नहीं पीना चाहिए दूध (Who should not drink milk at night?)

अगर आप आरामदायक नींद लेना चाहते हैं तो रात में दूध पीना एक अच्छा ऑप्शन है. लेकिन वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए ऐसा करना ठीक नहीं है. दरअसल, रात में दूध पीने से पाचन प्रक्रिया धीमी हो सकती है और लीवर फंक्शन प्रभावित हो सकता है. यह प्रक्रिया आपके शरीर की मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करती है और फैट जमाव और वजन बढ़ने का कारण बन सकती है. नियमित सेवन से आपके डेली कैलोरी इनटेक में बढोतरी हो सकती है, जिससे आपका वजन बढ़ सकता है. वहीं रात में दूध पीने से दूध में मौजूद कार्बोहाइड्रेट के कारण इंसुलिन रिलीज भी हो सकता है, जो संभावित रूप से आपके शरीर की सर्कैडियन रिदम को बाधित कर सकता है.

रात में दूध पीने के फायदे (Benefits of drinking milk at night)

दूध ट्रिप्टोफैन का एक बेहतरीन सोर्स है, ये एक अमीनो एसिड है, जो नींद को बढ़ावा देने वाले गुणों के लिए जाना जाता है. ट्रिप्टोफैन शरीर के भीतर मेलाटोनिन और सेरोटोनिन को रिलीज करता है. मेलाटोनिन को 'स्लीप हार्मोन' के रूप में भी जाना जाता है. वहीं सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है, जो न केवल मूड विनियमन में योगदान देता है बल्कि भूख नियंत्रण और नींद मॉड्यूलेशन में मदद करता है. नियासिन एनर्जी मेटाबॉलिज्म और डीएनए संश्लेषण में मदद करता है.

दूध पीने का सही समय (right time to drink milk)

गर्म दूध पीने से आपको बेहतर नींद में मदद मिल सकती है, लेकिन यह हर किसी के लिए लागू नहीं होता. ये हर किसी की व्यक्तिगत क्षमता और शरीर की जरूरत पर निर्भर करता है. सुबह नाश्ते के साथ भी दूध लिया जा सकता है.