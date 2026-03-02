Gold and Silver Prices March 2, 2026 Live Updates: सोने और चांदी के बाजार में आज जबरदस्त हलचल है. अगर आप आज, 2 मार्च को सोने-चांदी के गहने खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो ताजा रेट पर एक बार जरूर नजर डाल लीजिए. मिडिल ईस्ट (Middle East War) में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया के बाजारों को हिला कर रख दिया है. अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर भारत के सर्राफा बाजारों तक, सोने की कीमतों में आग लग गई है. आज सोमवार ,2 मार्च 2026 को हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन सोने की कीमतों में 2% का बड़ा उछाल देखा जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार (Comex) में सोना $5,384.52 प्रति औंस के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या इस युद्ध की आग में सोना-चांदी एक बार फिर महंगा हो सकता है?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज सोने और चांदी की कीमतों ने आसमान छू लिया है. निवेशकों में मची अफरातफरी की वजह से सोने और चांदी के भाव में रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है. 2 मार्च 2026 की सुबह MCX पर चांदी की कीमतों में ₹10,002 (3.64%) की ऐतिहासिक बढ़त दर्ज की गई है. इसके साथ ही चांदी का भाव ₹2,85,000 प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गया है. MCX पर अप्रैल एक्सपायरी वाले सोने के भाव में ₹4,622 (2.85%) की भारी तेजी आई है. सोना ₹1,66,726 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड कर रहा है.

दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी आज सुबह से ही सोने-चांदी के दाम बढ़े हुए नजर आ रहे हैं. इस लाइव ब्लॉग में हम आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश के सभी प्रमुख शहरों के 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट्स की पल-पल की जानकारी देंगे.

