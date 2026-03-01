विज्ञापन
होली 2026 पर छोड़िए कोल्ड ड्रिंक्स का साथ, अपनाइए ठंडाई की मिठास, जानिए घर पर बनाने का आसान तरीका

Thandai Recipe: होली पर इस बार कोल्डड्रिंक की बजाय आप घर की बनी ठंडाई का आनंद ले सकते हैं. यहां जानिए घर पर टेस्टी ठंडाई बनाने की आसान रेसिपी.

Holi 2026: होली सिर्फ रंग खेलने का ही नहीं, बल्कि पकवानों और ठंडी ड्रिंक्स का भी त्योहार है.

Holi 2026: रंगों, उमंग और खुशियों का त्योहार होली इस साल 4 मार्च 2026 को पूरे देश में मनाया जाएगा. होली सिर्फ रंग खेलने का ही नहीं, बल्कि स्वादिष्ट पकवानों और ठंडी ड्रिंक्स का भी त्योहार है. गुझिया, दही भल्ले और नमकीन के साथ लोग अक्सर बाजार में मिलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स या पैकेट वाली ठंडई का सहारा लेते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि ये ठंडे पेय आपकी सेहत पर क्या असर डालते हैं? ज्यादा शुगर, कृत्रिम रंग और केमिकल से भरे ड्रिंक्स शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इससे पेट में जलन, गैस, थकान और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसे में एक्सपर्ट्स की सलाह है कि इस होली बाजार की बोतलें छोड़कर घर की बनी पारंपरिक ठंडई को अपनाएं.

क्यों खास है घर की ठंडई?

घर पर बनी ठंडई पूरी तरह प्राकृतिक और पौष्टिक होती है. इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री शरीर को ठंडक देती है और त्योहार की भागदौड़ में भी एनर्जी बनाए रखती है.

ठंडई में मौजूद बादाम, काजू और पिस्ता हेल्दी फैट और प्रोटीन से भरपूर होते हैं, जो शरीर को ताकत देते हैं. सौंफ और इलायची पाचन को दुरुस्त रखते हैं और गर्मी से राहत दिलाते हैं. केसर मूड को बेहतर बनाता है और हल्की-सी खुशबू पूरे पेय को खास बना देती है. सबसे बड़ी बात घर की ठंडई में आप चीनी की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं. चाहें तो चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

ठंडई बनाने के लिए जरूरी सामग्री

  • 1 बड़ा चम्मच सौंफ
  • 1 बड़ा चम्मच खसखस
  • 4 5 काली मिर्च
  • 4 5 इलायची
  • 2 चम्मच मगज के बीज (तरबूज, खरबूज या कद्दू के बीज)
  • 8 10 बादाम
  • 6 7 काजू
  • 6 7 पिस्ता
  • कुछ केसर के धागे
  • गुलाब की सूखी पत्तियां
  • स्वादानुसार चीनी या गुड़
  • 1 लीटर ठंडा दूध

पहला स्टेप: भिगोना

सारी सूखी सामग्री को अच्छी तरह साफ करके एक कटोरी में डालें. अब इसमें इतना पानी डालें कि सब चीजें अच्छी तरह डूब जाएं. इन्हें 2–3 घंटे या बेहतर हो तो रातभर भिगो दें. भिगोने से सामग्री नरम हो जाती है और पीसने में आसानी होती है. इससे स्वाद भी बेहतर निकलता है.

दूसरा स्टेप: पेस्ट तैयार करना

भीगी हुई सामग्री को पानी से निकालकर मिक्सी में डालें. थोड़ा-सा पानी मिलाकर इसे बारीक पीस लें. कोशिश करें कि पेस्ट जितना हो सके चिकना बने. अगर चाहें तो इस पेस्ट को छलनी या मलमल के कपड़े से छान सकते हैं, जिससे ठंडई और स्मूद बनेगी.

तीसरा स्टेप: दूध में मिलाना

अब एक बड़े जग में ठंडा दूध लें. इसमें तैयार पेस्ट मिलाएं और अच्छे से चलाएं. स्वाद के अनुसार चीनी या गुड़ मिलाएं. अंत में केसर के धागे और कुछ गुलाब की पत्तियां डाल दें. चाहें तो बर्फ के टुकड़े भी मिला सकते हैं.

सर्व करने का तरीका

ठंडई को गिलास में डालें और ऊपर से कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू छिड़कें. इससे न सिर्फ स्वाद बढ़ेगा बल्कि देखने में भी बेहद आकर्षक लगेगी.

क्यों बनाएं ठंडई इस होली?

  • शरीर को ठंडक देती है.
  • एनर्जी बनाए रखती है.
  • पाचन में मददगार.
  • बिना केमिकल और कृत्रिम रंग.
  • परिवार के साथ मिलकर बनाने का मजा.

होली का असली आनंद परंपरा में है. इस बार रंगों के साथ-साथ सेहत का भी ख्याल रखें. बाजार की बोतलों की जगह घर की बनी ठंडई को अपनाएं और त्योहार को बनाएं स्वाद और सेहत का खूबसूरत संगम.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

