क्या आप जानते हैं स्वीट कॉर्न फ्रूट्स चाट खाने से क्या होता है?

Corn Fruits Chaat: चाट खाने के शौकीन हैं तो एक बार जरूर ट्राई करें स्वाद और सेहत से भरपूर स्वीट कॉर्न फ्रूट्स चाट. छोटे से लेकर बड़े तक करेंगे पसंद.

Corn Fruits Chaat: स्वीट कॉर्न फ्रूट्स चाट कैसे बनाएं.

Corn Fruits Chaat: स्वीट कॉर्न का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. इसे सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी कॉर्न खाना पसंद करते हैं तो एक बार स्वीट कॉर्न फ्रूट्स चाट को ट्राई कर सकते हैं. आपको बता दें कि स्वीट कॉर्न में विटामिन ए, बी, ई खनिज और एंटीऑक्सिडेंट पाया जाता है. इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर्स पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और फाइटोकेमिकल्स कई तरह की बीमारियों से बचाने का काम करते हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे करें तैयार और क्या हैं फायदे.

स्वीट कॉर्न फ्रूट्स चाट कैसे बनाएं- (How To Make Corn Fruits Chaat)

कॉर्न, अनार, संतरा, शिमला मिर्च, इमली, राई और पुदीने के टेस्ट को मिलाकर तैयार की गई हेल्दी चाट आप सभी को पसंद आएगी इसे आसानी से घर पर तैयार किया जा सकता है. इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरे में उबले हुए कॉर्न, संतरा, अनार, कटा हुआ पुदीना और कटी हुई शिमला मिर्च डालें. अच्छी तरह मिला लें. फिर इसमें इमली का गूदा, नमक, मस्टर्ड सॉस, चाट मसाला, बूंदी, हरा धनिया, जीरा, मिर्च पाउडर और नींबू का रस डालें. इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लें. चाट बनकर तैयार है सर्व करें.

कॉर्न फ्रूट्स चाट के फायदे- (Benefits Of Eating Corn Fruits Chaat)

1. आंखों-

कॉर्न में विटामिन और एंटीऑक्सिडेंट पाया जाता है जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं. रोजाना इसके सेवन से आंखों को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है. 

Photo Credit: iStock

2. स्किन-

कॉर्न में एंटीऑक्सिडेंट गुण मौजूद होते हैं, जो त्वचा की कई समस्‍या को दूर करने में मदद करते हैं. कॉर्न फ्रूट चाट के सेवन से त्वचा को स्वस्थ रखा जा सकता है.

3. इम्यूनिटी-

कॉर्न में मौजूद बीटा केरोटीन विटामिन ए और फलों में मौजूद बहुत से पोषक तत्व इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं. कॉर्न फ्रूट चाट के सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है क्योंकि, मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

