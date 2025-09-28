क्या आपको पता है कुट्टू के आटे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?

Kuttu Atta English Name: भारत में व्रत के दौरान सात्विक खाना खाया जाता है, व्रत में अन्न खाने की मनाही होती है. ऐसे में व्रत में कुट्टू के आटे का सेवन बहुतायत से किया जाता है. कुट्टू के आटे के पराठे, पूरी, पकौड़े जैसी कई तरह कि डिशेज बनाई जाती हैं. ये खाने में हेल्दी होने के साथ ही खाने में भी टेस्टी होता है. आपको बता दें कि कुट्टू का आटा फागोपाइरम एस्कुलेन्टम (Fagopyrum esculentum) नामक पौधे के बीजों से प्राप्त होता है. यह स्वाभाविक रूप से ग्लूटेन-फ्री होता है, इसलिए जो लोग सीलिएक बीमारी या ग्लूटेन से संवेदनशील हैं उनके लिए यह एक बेहतर ऑप्शन है. आपको बता दें कि कुट्टू के आटे में फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो इसे परिष्कृत आटे की तुलना में अधिक पौष्टिक बनाते हैं. यह हार्ट को हेल्दी रखने में भी मदद करता है, इसके साथ ही ये पाचन और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

कुट्टू के आटे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आटे को आप मजे से खाते हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें कि कुट्टू के आटे को अंग्रेज़ी में बकव्हीट (buckwheat flour) के नाम से जाना जाता है. इसके नाम के बावजूद, कुट्टू गेहूं से संबंधित नहीं है.

कुट्टू के आटे में पाए जाने वाले पोषण

कुट्टू के आटे में कई आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिनमें मुख्य हैं:

उच्च गुणवत्ता वाला पौधे आधारित प्रोटीन जिसमें सभी नौ आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं.

यह पाचन तंत्र और आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है.

बी समूह के विटामिन जैसे नायसिन, राइबोफ्लेविन और फोलेट की अच्छी मात्रा.

मैग्नीशियम, मैंगनीज, तांबा, लोहा, फास्फोरस और जिंक इसमें पाए जाते हैं.

एंटीऑक्सिडेंट्स:** रूटिन और क्वेर्सेटिन जैसे पदार्थ जो हृदय और रक्त वाहिकाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं.

कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाने की रेसिपी

सामग्री

कुट्टू का आटा – 1 कप

उबले आलू – 2 (मैश किए हुए)

हरी मिर्च – 1 (बारीक कटी हुई)

धनिया पत्ती – 1 टेबलस्पून

सेंधा नमक – स्वादानुसार

अदरक – 1 टीस्पून (कद्दूकस किया हुआ)

पानी – आवश्यकतानुसार

तेल – तलने के लिए

बनाने की विधि:

एक बाउल में कुट्टू का आटा लें और उसमें मैश किए हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक, धनिया और सेंधा नमक मिलाएं. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा बैटर तैयार करें. बैटर इतना गाढ़ा हो कि चम्मच से गिराया जा सके. अब कढ़ाई में तेल गरम करें. चम्मच या हाथ से छोटे-छोटे पकौड़ी के गोले बनाकर गरम तेल में डालें.

मीडियम आंच पर पकौड़ियों को सुनहरा और कुरकुरा होने तक फ्राई करें. आपकी पकौड़ियां बनकर तैयार है.

