स्वाद का स्वाद, सेहत के लिए कमाल, नोट करें कैल्शियम से भरपूर चॉकलेट मखाना लड्डू की रेसिपी

आजकल सभी लोग हेल्थ को लेकर काफी फिक्रमंद रहते हैं. खासकर जब बात मीठी चीजों की आती है तो दिल चाहता है कि कुछ ऐसा खाएं जो टेस्टी भी हो और सेहत के लिए नुकसान भी न करे. अगर आप भी मीठे के शौकीन हैं और हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहते हैं, तो आज हम आपके लिए एकदम आसान और मजेदार रेसिपी लेकर आए हैं, चॉकलेट मखाना लड्डू. ये खाने में जितने टेस्टी होते हैं, उतने ही हमारी हड्डियों के लिए फायदेमंद भी होते हैं.

मखाना में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है. इसके साथ ही इसमें चॉकलेट का फ्लेवर मिल जाने से बच्चे और बड़े सभी इसे बड़े शौक से खाते हैं. इसको बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और घर की ही चीजों से ये आसानी से बन जाता है.

सामग्री:

मखाना (2 कप)

घी (2 चम्मच)

कोको पाउडर या मेल्टेड चॉकलेट (2 चम्मच)

गुड़ पाउडर (1 कप)

थोड़े से ड्राई फ्रूट्स

बनाने की आसान विधि: