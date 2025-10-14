Diwali Snacks Recipes: दीवाली के मौके पर घर आए गेस्ट को स्नैक्स में बनाकर खिलाएं ये टेस्टी और क्विक व्यंजन

Diwali Snacks Recipes in Hindi: हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है. दिवाली हिंदू धर्म के प्रमुख पर्व में से एक है. धर्मशास्त्र और ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर दीपावली का पर्व इस साल 20 अक्टूबर 2025 को ही मनाया जाएगा. इस दिन पूरा देश दीये की रोशनी से जगमगा उठता है. माना जाता है कि इस दिन प्रभु राम चौदह वर्ष का वनवास काट कर घर वापस लौटे थे. उनकी आने की खुशी में इस दिन को मनाया जाता है. भारत में त्यौहार हो और पकवान न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही स्नैक्स के बारे में जिन्हें दीवाली के मौके पर बना सकते हैं.

दिवाली स्पेशल स्नैक्स- (Diwali Snacks Recipes)

1. वड़ा पाव-

Photo Credit: iStock

वड़ा पाव महाराष्ट्र का एक पॉपुलर स्नैक है. इसमें आलू वड़ा और पाव का इस्तेमाल होता है. इसे आप दीवाली स्नैक्स पर बना सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Diwali 2025: दिवाली पर मीठे में बनाएं ये 4 पारंपरिक व्यंजन, फटाफट नोट करें रेसिपी

2. समोसा-

Photo Credit: iStock

समोसा भारत में एक आम नाश्ता है. इसमें आलू की जगह आप पनीर या दाल की स्टफिंग कर सकते हैं.

3. पकौड़े-

दीवाली पर आलू-प्याज से लेकर पनीर या चीज पकौड़ा भी अपने मेहमानों को खिला सकते है. इन्हें आप आसानी से बना सकते हैं.

4. ढोकला-

गुजराती डिश ढोकला सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मशहूर है. इस दिवाली आप इसे जरूर ट्राई करें.

Photo Credit: iStock

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)