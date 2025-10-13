Diwali 2025: दिवाली पर मीठे में बनाएं ये 4 पारंपरिक व्यंजन, फटाफट नोट करें रेसिपी

Diwali Popular Recipes in Hindi: दिवाली हिंदू धर्म के प्रमुख पर्व में से एक है. हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है. इस दिन पूरा देश दीये की रोशनी से जगमगा उठता है. माना जाता है कि इस दिन प्रभु राम चौदह वर्ष का वनवास काट कर घर वापस लौटे थे. उनकी आने की खुशी में इस दिन को मनाया जाता है. धर्मशास्त्र और ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर दीपावली का पर्व इस साल 20 अक्टूबर 2025 को ही मनाया जाएगा. तो चलिए जानते हैं दीवाली पर बनने वाली पकवान.

दीवाली पर बनने वाले व्यंजन- (Diwali Popular And Traditional Sweets)

1. शक्करपारे-

दीपावली के त्यौहार में खासतौर पर शक्करपारे बनाएं जाते हैं. इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में 1 कप पानी में 1 कप चीनी घोलें. 1 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच रवा, छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच घी और 1/2 छोटा चम्मच नमक डालें. अच्छी तरह मिलाकर नरम आटा गूंथ लें. फिर इसे पराठे की तरह थोड़ा मोटा बेल लें. हीरे के आकार में काटें, अपनी पसंद के आकार में. गरम तेल में तलें, बीच-बीच में चलाते हुए, आंच को मध्यम करके गोल्डन और करारे होने तक तलें.

ये भी पढ़ें- कैल्शियम के लिए खाते हैं चूना? गल जाएगी आंत, पेट में हो जाएंगे छाले, जान लें बड़े नुकसान

2. गुलाब जामुन-

भारतीय त्यौहार हो और गुलाब जामुन की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. इस बार बाजार से गुलाब जामुन लाने से बेहतर कि आप घर में गुलाब जामुन बना लें.

3. गुजिया-

इंडिया में गुजिया सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली स्वीट डिश है. दिवाली होली जैसे त्यौहारों में खासतौर पर गुजिया बनाई जाती हैं. आप भी इस डिश को इस दिवाली बना सकते हैं.

4. बर्फी-

दिवाली पर आप अपने घर आए गेस्ट का मुंह मीठा कराने के लिए घर पर बर्फी बना सकते हैं. इसे आप खोए से भी बना सकते हैं.

Photo Credit: Courtyard by Marriott, Gurgaon

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)