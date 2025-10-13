Diwali 2025: दिवाली पर मीठे में बनाएं ये 4 पारंपरिक व्यंजन, फटाफट नोट करें रेसिपी

विज्ञापन
Diwali Popular Recipes: हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है. धर्मशास्त्र और ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर दीपावली का पर्व इस साल 20 अक्टूबर 2025 को ही मनाया जाएगा.

Diwali Popular Recipes: दीवाली पर बनने वाले व्यंजन.

Diwali Popular Recipes in Hindi: दिवाली हिंदू धर्म के प्रमुख पर्व में से एक है. हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि के दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है.  इस दिन पूरा देश दीये की रोशनी से जगमगा उठता है. माना जाता है कि इस दिन प्रभु राम चौदह वर्ष का वनवास काट कर घर वापस लौटे थे. उनकी आने की खुशी में इस दिन को मनाया जाता है. धर्मशास्त्र और ज्योतिषीय सिद्धांत के आधार पर दीपावली का पर्व इस साल 20 अक्टूबर 2025 को ही मनाया जाएगा. तो चलिए जानते हैं दीवाली पर बनने वाली पकवान. 

दीवाली पर बनने वाले व्यंजन- (Diwali Popular And Traditional Sweets)

1.  शक्करपारे- 

Latest and Breaking News on NDTV

दीपावली के त्यौहार में खासतौर पर शक्करपारे  बनाएं जाते हैं. इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में 1 कप पानी में  1 कप चीनी घोलें. 1 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच रवा, छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच घी और 1/2 छोटा चम्मच नमक डालें. अच्छी तरह मिलाकर नरम आटा गूंथ लें. फिर इसे पराठे की तरह थोड़ा मोटा बेल लें. हीरे के आकार में काटें, अपनी पसंद के आकार में. गरम तेल में तलें, बीच-बीच में चलाते हुए, आंच को मध्यम करके गोल्डन और करारे होने तक तलें.

2. गुलाब जामुन-

भारतीय त्यौहार हो और गुलाब जामुन की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है. इस बार बाजार से गुलाब जामुन लाने से बेहतर कि आप घर में गुलाब जामुन बना लें. 

Latest and Breaking News on NDTV

3. गुजिया-

इंडिया में गुजिया सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली स्वीट डिश है. दिवाली होली जैसे त्यौहारों में खासतौर पर गुजिया बनाई जाती हैं. आप भी इस डिश को इस दिवाली बना सकते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

4. बर्फी-

दिवाली पर आप अपने घर आए गेस्ट का मुंह मीठा कराने के लिए घर पर बर्फी बना सकते हैं. इसे आप खोए से भी बना सकते हैं.  

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Courtyard by Marriott, Gurgaon

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

