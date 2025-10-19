Diwali 2025: दीवाली पर बनाएं चिया सीड्स के लड्डू, खाने में टेस्टी और हेल्दी, डायबिटीज के मरीजों के लिए बेस्ट

Chia Seeds Laddu: फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और ये अधूरा रहता है जब तक खूब सारी मिठाइयां ना हों. मीठा खाना तो सबको पसंद होता लेकिन ज्यादा मीठा आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक भी होता है. ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए है एक ऐसी लड्डू की रेसिपी जिसे आप आराम से गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं. तो चलिए जानते हैं चिया सीड्स लड्डू की रेसिपी.

सामग्री

½ कप चिया सीड्स

½ कप मिक्स नट्स (बादाम, काजू, अखरोट)

¼ कप फ्लैक्ससीड्स

¼ कप खजूर (बीज निकालकर कटा हुआ)

1 चमच शहद या गुड़ (स्वादानुसार)

½ छोटी चम्मच इलायची पाउडर

चुटकी भर नमक

विधि

सबसे पहले चिया सीड्स और फ्लैक्ससीड्स को एक तवे पर ड्राई रोस्ट कर लें. इनके ठंडा होने पर दोनों को मिक्सर में डालकर मोटा ग्राइंड कर पाउडर बना लें. इसी तरह से काजू, बादाम और अखरोट को भी हल्का सा दरदरा कर लें. खजूर के बीज निकालकर इसको भी बारीक काट लें. अब एक बाउल में इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें. अब इस मिश्रण में शहद या फिर गुड़ डालकर गूंथ लें जिससे ये अच्छे से बंध जाए. अब अपने हाथों की मदद से इसके छोटे-छोटे लड्डू बना लें. इन लड्डुओं को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें.

