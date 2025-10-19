दीवाली पर बिल्कुल नहीं खानी चाहिए खाने पीने की ये 4 चीजें

Diwali Healthy Tips: दीवाली का त्योहार अपने साथ रोशनी और खुशियां लेकर आता है. इसके साथ ही घरों में मजे-मजे के पकवान बनते हैं. लोग खूब मजे से खाते-पीते हैं, हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन इन सबके बीच आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए. दीवाली का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ए़जॉय करने के चलते आप अपनी सेहत से कंप्रोमाइज कर लें. आपको दीवाली के समय में किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, आइए जानते हैं.

दीवाली पर क्या ना खाएं

डीप फ्राइड मिठाइयां

हालांकि दीवाली मिठाइयों का त्योहार भी होता है, लेकिन आपको इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए. खासकर उन मिठाइयों को जिनको आप फ्राई करके बनाते हैं.

शुगरी ड्रिंक्स

इस समय पर हो सके तो आप ज्यादा शुगर ड्रिंक्स का सेवन करने से बचें. जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या पैक्ड जूस. ये आपके वजन पर भी असर डालते हैं. इसकी जगह पर नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं.

ओवर स्नैकिंग

ये एक ऐसा समय होता है जब घर के सभी लोग एक साथ मिलते हैं और खूब सारी बातें होती है. इन सभी के बीच में साथ देते हैं स्नैक्स. जितना वक्त वह बातचीत करते हैं, या देर रात तक जगते हैं, उतना ही ज्यादा खाते हैं. इसलिए आपको ओवर स्नैकिंग से बचना चाहिए.

बचा हुआ खाना

त्योहार में बहुत सारे खाने बनते हैं ऐसे में इनका बचना भी लाजमी है. लेकिन आप बासी खाना खाने से बचें. ये आपकी सेहत पर असर डाल सकता है.

