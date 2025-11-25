विज्ञापन
Side effects of eating pistachios daily : अगर आप भी रोज बिना गिने पिस्ता खा रहे हैं, तो आपको इसके साइड इफेक्ट्स जरूर जानने चाहिए.

क्या आप भी खाते हैं रोज पिस्ता? जानिए इसके 5 बड़े नुकसान
पिस्ता में ऑक्सालेट (Oxalates) पाया जाता है. अगर आप इसे बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो यह किडनी में पथरी यानी स्टोन बनने का कारण बन सकता है.

Side effects of eating pistachios daily : ड्राय फ्रूट्स खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. जब भी हेल्दी स्नैक्स की बात आती है, तो पिस्ता (Pistachio) का नाम जरूर आता है. इसका स्वाद इतना जबरदस्त होता है कि एक बार खाना शुरू करो, तो हाथ रुकता ही नहीं है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वाद-स्वाद में जरूरत से ज्यादा पिस्ता खाना आपको भारी पड़ सकता है? अगर आप भी रोज बिना (Roj pista khane ke nuksan) गिने पिस्ता खा रहे हैं, तो आपको इसके साइड इफेक्ट्स जरूर जानने चाहिए.

रोज पिस्ता खाने के नुकसान - Disadvantages of eating pistachios daily

1. बढ़ सकता है आपका वजन -Weight Gain

पिस्ता खाने में भले ही छोटा हो, लेकिन इसमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है. अगर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हैं और रोज मुट्ठी भर पिस्ता खा रहे हैं, तो आपका वजन घटने के बजाय बढ़ सकता है. इसे लिमिट में खाना ही समझदारी है.

2. ब्लड प्रेशर की समस्या - High Blood Pressure

बाजार में मिलने वाला पिस्ता अक्सर 'रोस्टेड और साल्टेड' (नमकीन) होता है. इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ज्यादा नमक खाने से शरीर में सोडियम बढ़ता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं.

3. पेट की गड़बड़ी - Digestion Issues

पिस्ता में फाइबर काफी होता है, जो पेट के लिए अच्छा है. लेकिन अगर इसे बहुत ज्यादा खा लिया जाए, तो यही फाइबर पेट फूलने, गैस और पेट दर्द का कारण बन सकता है. कई लोगों को इसे पचाने में दिक्कत होती है.

4. किडनी स्टोन का खतरा - Kidney Stones

पिस्ता में ऑक्सालेट (Oxalates) पाया जाता है. अगर आप इसे बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो यह किडनी में पथरी यानी स्टोन बनने का कारण बन सकता है. जिन्हे पहले से पथरी की शिकायत है, उन्हें तो खास ध्यान रखना चाहिए.

5. शरीर में गर्मी बढ़ना - Increased body heat

पिस्ता की तासीर गर्म होती है. गर्मियों के मौसम में इसे ज्यादा खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जिससे मुहांसे या पेट में जलन जैसी परेशानियां हो सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.

