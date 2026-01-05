फूलगोभी में कीड़े हैं या नहीं, इन 2 चीजों से लगाएं पता, जान लें सबसे आसान ट्रिक

Easy Trick to Check Worms in Cauliflower: सर्दियों के मौसम में फूलगोभी बाजारों और ठेलों पर खूब बिकती हुई नजर आती है. यह न केवल खाने में स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी होती है. फूलगोभी में विटामिन C, विटामिन K, विटामिन B, फोलेट, फाइबर, पोटेशियम और मैंगनीज जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. साथ ही पाचन तंत्र से लेकर हार्ट हेल्थ को हेल्दी बनाने तक, यह बहुत फायदेमंद होती हैं. लेकिन इसमें कई बार कीड़े भी पाए जाते हैं, जिस वजह से लोग फूलगोभी को खाना ही बंद कर देते हैं. इसी के चलते आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसमें आप बस 2 चीजों की मदद से यह पता लगा पाएंगे कि गोभी में कीड़े हैं या नहीं.

ट्रिक के लिए दो जरूरी चीजें

हल्दी (Turmeric)

नमक (Salt)

इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में गर्म पानी लें. फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह मिला दें. अब फूलगोभी को इस घोल में कुछ समय के लिए डुबोकर रखें. ऐसा करने से अगर गोभी में कीड़े या गंदगी होगी, तो वे बाहर निकल आएंगे. इसके बाद गोभी पूरी तरह साफ और खाने के लिए सुरक्षित हो जाएगी. यह तरीका सबसे ज्यादा प्रभावी और असरदार माना जाता है.

फूलगोभी खरीदते समय आप उसकी बनावट को ध्यान से चेक करें. अगर आपको गोभी के फूल बिखरे हुए और अलग-अलग नजर आएं, तो यह बिल्कुल भी न लें, इसमें कीड़े हो सकते हैं.

गोभी खरीदते हुए उसके पत्तों पर भी ध्यान देना चाहिए. अगर पत्तियां मुरझाई हुई या पीली दिखें, तो ऐसी गोभी न खरीदें. इसमें कीड़े हो सकते हैं. हमेशा ताजे पत्तों वाली गोभी खरीदना ही बेहतर रहता है.

कीड़े वाली गोभी आपको वजन में हल्की महसूस हो सकती है. वहीं, अच्छी गोभी का वजन थोड़ा भारी महसूस होता है.

अगर आपको खरीदते वक्त गोभी में जरा सी भी महक या बदबू आए, तो बिल्कुल भी न खरीदें. यह अंदर से खराब हो सकती है. अच्छी गोभी में किसी भी प्रकार की बदबू नहीं आती है.

