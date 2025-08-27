डायबिटीज में क्या खाएं? ये 3 चीजें हैं बढ़े हुए ब्लड शुगर का तोड़, आज से करें डाइट में शामिल

Which Foods Are Good For Diabetes: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे अगर सही समय पर कंट्रोल न किया जाए, तो यह हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और आंखों की समस्या जैसे कई अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो डायबिटीज को कंट्रोल रखने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कि डायबिटीज में ऐसा क्या खाएं जिससे शुगर लेवल नियंत्रित रहे और शरीर स्वस्थ बना रहे.

डायबिटीज के मरीज को सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए?

हरी सब्जियां: पालक, मेथी, सरसों, बथुआ और ब्रोकली में फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाते हैं. इनका सेवन ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने और वजन कम करने में मदद कर सकता है.

फल: सेब, अमरूद, पपीता, जामुन और नाशपाती जैसे फलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. ऐसे में सीमित मात्रा में इनका सेवन शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद हो सकता है.

नट्स और सीड्स: बादाम, अखरोट, अलसी और चिया सीड्स हेल्दी फैट्स और फाइबर से भरपूर हैं, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सहायक हैं. ऐसे में डायबिटीज के मरीज इनका सेवन कर सकते हैं.

