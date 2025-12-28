आंखों का चश्मा साफ करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? चश्मे के लेंस को तेल से कैसे साफ करें, यह रहा रामबाण तरीका

Eye Glasses And Lense Care Tips: रोजमर्रा की जिंदगी में नजर का चश्मा, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस अब सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हमारी डेली लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बन चुके हैं. मगर कई लोग इन्हें साफ करते समय ऐसी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे लेंस (Contact Lens Kaise Saaf Karen) पर धुंधलापन, खरोंच और कोटिंग खराब होने जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. बढ़ती जागरूकता और हेल्थ-केयर ट्रेंड्स के बीच, सही सफाई के तरीकों को जानना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है. ताकि विजन क्लियर रहे और चश्मा (Chasma Saaf Karne Ke Tarike) भी लंबे समय तक सुरक्षित रहे.

नजर के चश्मे को कैसे साफ करें? (How to Clean Prescription Glasses)

नजर के चश्मे को साफ करते समय सबसे पहले हल्के गुनगुने पानी से लेंस को धो लें, ताकि धूल के कण हट जाएं. इसके बाद एक माइल्ड लिक्विड सोप की एक बूंद उंगलियों पर लेकर लेंस और फ्रेम पर धीरे-धीरे रगड़ें. अब साफ पानी से धोकर माइक्रोफाइबर कपड़े से पोंछें. टिश्यू, रुमाल या कपड़ों का कोना कभी इस्तेमाल न करें. ये खरोंच डाल सकते हैं. स्प्रे-क्लीनर और माइक्रोफाइबर साथ रखना बढ़िया आदत है.

Photo Credit: Pexels





चश्मा खरोंच कैसे साफ करें? (How to Fix / Minimize Scratches on Glasses)

ये सच है कि ज्यादातर खरोंचें पूरी तरह हटती नहीं हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स से वो कम नजर आ सकती हैं. डीप स्क्रैच पर घरेलू उपाय न आजमाएं, इससे नुकसान बढ़ सकता है. हल्की खरोंच के लिए केवल लेंस-सेफ पॉलिशिंग सॉल्यूशन और माइक्रोफाइबर का इस्तेमाल करें. अगर खरोंच ज्यादा दिख रही हो, तो बेहतर है ऑप्टिकल स्टोर में लेंस रिप्लेसमेंट या कोटिंग चेक करवाएं. किट्स या टूथपेस्ट जैसे उपायों से बचें. ये कोटिंग खराब कर देते हैं.





आंखों का लेंस कैसे साफ करें? (How to Clean Contact Lenses)

कॉन्टैक्ट लेंस की सफाई हमेशा डॉक्टर के बताए सॉल्यूशन से ही करें. नल का पानी, लार या घरेलू तरल पदार्थ कभी इस्तेमाल न करें. लेंस उतारने के बाद हथेली पर सॉल्यूशन डालें, हल्के हाथों से रब करें और फिर ताजा सॉल्यूशन से धोएं. लेंस केस को भी रोज साफ कर सुखाना जरूरी है. अगर लेंस से जलन, धुंधलापन या खुजली महसूस हो तो उसे न लगाएं और आई स्पेशलिस्ट से सलाह लें.





चश्मे से तेल कैसे साफ करें? (How to Clean Oil & Grease from Glasses)

रसोई का तेल, चेहरे का सेबम या मेकअप अक्सर लेंस पर जम जाता है. ऐसे में पहले गुनगुने पानी से धो लें. फिर माइल्ड डिश-सोप से फ्रेम और लेंस को हल्के हाथों से साफ करें. अल्कोहल बेस्ड क्लीनर तभी इस्तेमाल करें जब वो लेंस के लिए सेफ हो.