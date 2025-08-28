विज्ञापन
रोजाना देसी घी खाने से क्या होता है? फायदे जानकर आज से शुरू कर देंगे खाना

Ghee Benefits: रोजाना सीमित मात्रा में घी का सेवन करने से कई समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं, क्या हैं घी खाने के फायदे.

Read Time: 2 mins
Ghee Benefits: औषधीय गुणों का भंडार घी न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ओमेगा-3 फैटी एसिड, ओमेगा-6 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. रोजाना सीमित मात्रा में घी का सेवन करने से कई समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है. तो आइए जानते हैं, क्या हैं घी खाने के फायदे.

देसी घी खाने के क्या फायदे हैं

पाचन: घी में मौजूद ब्यूटिरेट नामक फैटी एसिड पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. इसका सेवन पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज और अपच से राहत दिला सकता है. 

हड्डियां: घी में पाया जाने वाला विटामिन K2 कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है. ऐसे में हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए घी का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

इम्यूनिटी: घी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर मौसमी बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है.

स्किन: घी में मौजूद फैटी एसिड स्किन के किए फायदेमंद हो सकते हैं. घी त्वचा को भीतर से पोषण देकर उसे चमकदार और मुलायम बनाने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

