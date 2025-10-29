विज्ञापन
विशेष लिंक

क्‍या खाने से म‍िलेगी घोड़े जैसी ताकत, Doctor Saleem ने बताया 15 दिनों तक खजूर खाने से क्‍या होगा, फायदे

Khajur Khane Ke Fayde: आइए Doctor Saleem से जानें 15 दिनों तक खजूर खाने से शरीर को क्या बड़े फायदे हो सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
क्‍या खाने से म‍िलेगी घोड़े जैसी ताकत, Doctor Saleem ने बताया 15 दिनों तक खजूर खाने से क्‍या होगा, फायदे
Top health benefits of dates

Khajur Khane Ke Fayde: खजूर एक सुपरफूड है जो न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और नेचुरल शुगर जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं. रोजाना खजूर का सेवन करने से आप कई स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं. आइए Doctor Saleem से जानें 15 दिनों तक खजूर खाने से शरीर को क्या बड़े फायदे हो सकते हैं.

खाली पेट खजूर खाने से क्या होता है?

हड्डियां: खजूर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं को रोकने में सहायक हो सकते हैं. नियमित रूप से खजूर का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: Shubh Ratri: सोने से पहले रोज खाएं जीरा, फिर जो होगा आपने सोचा भी नहीं होगा

दिल: खजूर में पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और हृदय रोगों के खतरे को कम कर सकते हैं. हार्ट के मरीजों के लिए खजूर का सेवन लाभदायक हो सकता है.

पेट: खजूर में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करती है.  इसका सेवन करने से कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है. पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान लोगों के लिए खजूर का सेवन अच्छा माना जा सकता है.

स्किन: खजूर में विटामिन ई और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को चमकदार और जवान बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. स्किन से जुड़ी दिक्कतों से राहत पाने के लिए खजूर का सेवन किया जा सकता है.

हीमोग्लोबिन: खजूर आयरन का बेहतरीन स्रोत है. यह खून में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, जिन लोगों को एनीमिया की समस्या है उनके लिए यह एक प्राकृतिक उपाय है. रोजाना खजूर खाने से शरीर में खून की कमी दूर होती है और त्वचा में निखार आता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Khajur Fruit Benefits, FAQs, Khajur Benefits, Khajur Calories, Khajur Calories For Weight Loss
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com