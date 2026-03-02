विज्ञापन
Flight Update
  • एमिरेट्स एयरलाइंस ने सीमित संख्या में विमानों की उड़ान का ऐलान किया
  • अबू धाबी से पहली यात्री उड़ान रवाना हुई
  • इंडिगो ने कोलकाता और शंघाई के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की
  • ईरान- इजराइल युद्ध से हवाई सेवा प्रभावित
  • फ्लाइट कैंसिल होने के कारण होटल्स में बढ़ी भीड़
  • जंग की वजह से भारत की हवाई सेवा प्रभावित, सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 87 उड़ानें रद्द, इसमें 37 जाने वाली और 50 आने वाली
  • इजरायल ने फंसे नागरिकों को लाने का अभियान शुरू किया
  • मुंबई एयरपोर्ट से आज 116 उड़ानें हुई रद्द, 61 आने वाली, 55 जाने वाली

घर की बालकनी के गमले में कैसे उगाएं फायदों से भरपूर अश्वगंधा का पौधा, यह रही स्टेप बाय स्टेप गाइड

5 FAQS About Ashwagandha: अश्वगंधा के बारे में तो अपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसके फायदे, तासीर, कैसे उगाएं, कैसे खाएं, अगर इन सब से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, तो स्टोरी में बने रहिए.

Read Time: 3 mins
Share
घर की बालकनी के गमले में कैसे उगाएं फायदों से भरपूर अश्वगंधा का पौधा, यह रही स्टेप बाय स्टेप गाइड
Ashwagandha: Uses, Benefits, and More

5 FAQS About Ashwagandha: अश्वगंधा का नाम तो आप ने सुना ही होगा. यह एक औषधीय पौधा है जिसका जिसे कभी “असगंध”, कभी “अशगंध” और कई जगह “इंडियन जिनसेंग” के नाम से भी जाना जाता है. जितना इसका नाम दिलचस्प है, बिल्कुल वैसे ही इसकी जड़, पत्तियां और बीज तीनों भी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. जब इस पौधे के इतने फायदे हैं, तो क्या न इससे जुड़े कुछ सवालों पर आज बात की जाएं. आज हम इस स्टोरी में अश्वगंधा के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के बारे में बात करने वाले हैं. आइए बिना देरी किए एक नजर डाल लेते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

अश्वगंधा किस काम आता है?

अश्वगंधा एक शक्तिशाली हर्ब है,

  • यह थकान और कमजोरी को दूर करता है
  • तनाव, एंग्जायटी और नींद की समस्या से छुटकारा दिलाता है
  • इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है 
  • हार्मोन बैलेंस में मददगार है
  • शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने और स्टैमिना सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है
  • पुराने दर्द, जोड़ों के दर्द और सूजन में भी इसे लाभदायक बताया गया है
  • दिमाग को शांत रखने और मानसिक फोकस बढ़ाने में मदद करता है
Latest and Breaking News on NDTV

अश्वगंधा के पत्ते कैसे खाएं?

अश्वगंधा की पत्तियों को कई तरीकों से खाया जा सकता है,

  • काढ़ा बनाकर: 4 से 5 पत्तियां पानी में उबालकर हल्का सा काढ़ा बना लें.
  • पेस्ट बनाकर: ताजी पत्तियों को धोकर पीस लें और आधा चम्मच सुबह लें.
  • चूर्ण बनाकर: पत्तों को सुखाकर पाउडर बना लें और एक चुटकी गुनगुने पानी के साथ लें. 
  • डिटॉक्स टी की तरह: पत्तियों को गर्म पानी में डालकर 5 मिनट रख दें और छानकर पीएं.
Latest and Breaking News on NDTV

अश्वगंधा की खेती सबसे अच्छी कहां होती है?

अश्वगंधा की खेती मध्यप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि इन राज्यों की गर्म और सूखी जलवायु अश्वगंधा की खेती के लिए भेतरीं मानी जाती है. वहीं, बात करें इसके साइज की, तो बता दें इसके पौधे करीब 1.5 मीटर तक ऊंचे, पत्तियां हल्की हरी और अंडाकार, फूल छोटे और हरे रंग के और फल पके होने पर नारंगी-लाल रंग के होते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

घर पर अश्वगंधा का पौधा कैसे लगाएं?

  • बीज कहां से लें: अश्वगंधा के बीज नर्सरी या ऑनलाइन बीज स्टोर से लिए जा सकते हैं.
  • गमला कितना इंच का चुनें: कम से कम 12 इंच व्यास और गहराई वाला गमला अश्वगंधा के लिए अच्छा माना जाता है. 
  • मिट्ठी कैसी चुनें: अश्वगंधा को ज्यादा पानी वाली मिट्टी पसंद नहीं, रेतीली मिट्टी बेस्ट है
  • कितना पानी दें: हफ्ते में 2 से 3 बार हल्का पानी काफी है
  • कितनी धूप देनी चाहिए: इसे कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप चाहिए

इसे भी पढ़ें: Asli Khoya Ki Pehchan: होली पर असली खोया की पहचान कैसे करें?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ashwagandha Benefits In Hindi, Ashwagandha Churna, Ashwagandha Plants Images, Faqs About Ashwagandha Plant, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com