Dalia vs Upma: दलिया और उपमा, वजन कम करने के लिए नाश्ते में क्या खाना चाहिए?

Dalia vs Upma | Weight Loss Ke Liye Breakfast Me Kya Khaye : भारतीय घरों में नाश्ते के दो सबसे आरामदायक (Comfort) और पसंदीदा विकल्प हैं: दलिया (टूटे हुए गेहूँ का दलिया) और उपमा (सूजी से बना व्यंजन). ये दोनों ही हल्के, पेट भरने वाले और आसानी से बनने वाले होते हैं, लेकिन जब बात वज़न घटाने (Weight Loss) और पूरी सेहत की आती है, तो इन दोनों में से कौन आगे निकलता है? अगर आप डाइट पर हैं और अपने नाश्ते के लिए सही चुनाव करना चाहते हैं, तो दलिया और उपमा के पोषक तत्वों को समझना बहुत ज़रूरी है. आइए, जानते हैं दोनों के बीच का अंतर.

फाइबर बनाम ऊर्जा: पोषण में कौन है आगे? | Weight Loss Ke Liye Breakfast Me Kya Khaye

1. दलिया का पोषण (Dalia Nutritional Profile)

फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स: दलिया साबुत गेहूँ से बनता है, इसलिए यह फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर होता है.

दलिया साबुत गेहूँ से बनता है, इसलिए यह फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर होता है. फायदा: कॉम्प्लेक्स कार्ब्स धीरे-धीरे पचते हैं. इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है, अचानक भूख नहीं लगती, और ब्लड शुगर (रक्त शर्करा) का स्तर भी स्थिर रहता है. वज़न घटाने के लिए यह धीमा पाचन बहुत ज़रूरी है.

2. उपमा का पोषण (Upma Nutritional Profile)

सूजी (रवा): उपमा मुख्य रूप से सूजी से बनता है, जो रिफाइंड अनाज (Refined Grain) है.

उपमा मुख्य रूप से सूजी से बनता है, जो रिफाइंड अनाज (Refined Grain) है. फायदा: सूजी तेज़ी से पच जाती है और आपको तुरंत ऊर्जा देती है.

सूजी तेज़ी से पच जाती है और आपको तुरंत ऊर्जा देती है. नुकसान: तेज़ी से पचने के कारण यह दलिया की तरह ज़्यादा देर तक पेट भरा नहीं रख पाता, जिससे आपको जल्दी भूख लग सकती है.

कैलोरी और वज़न घटाने में अंतर

वज़न घटाने में कैलोरी (Calories) की गिनती सबसे महत्वपूर्ण होती है.

दलिया की कैलोरी: एक कटोरी (लगभग 1 कप) पके हुए दलिया में, बनाने के तरीके के आधार पर, लगभग 150 से 180 कैलोरी होती है. इसमें प्राकृतिक रूप से फैट (वसा) कम होता है.

एक कटोरी (लगभग 1 कप) पके हुए दलिया में, बनाने के तरीके के आधार पर, लगभग 150 से 180 कैलोरी होती है. इसमें प्राकृतिक रूप से फैट (वसा) कम होता है. उपमा की कैलोरी: एक कटोरी उपमा में आमतौर पर 200 से 220 कैलोरी तक होती है. इसका कारण यह है कि उपमा बनाते समय इसमें तड़का लगाने के लिए तेल, घी और कभी-कभी मेवे (Nuts) का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिससे इसकी कैलोरी दलिया से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है.

प्रोटीन, आयरन और अन्य पोषक तत्व

दलिया: दलिया में प्रोटीन और आयरन (लोहा) की मात्रा उपमा से ज़्यादा होती है. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म (चयापचय) को बढ़ाता है और मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है, जो वज़न घटाने के लिए बहुत ज़रूरी है.

दलिया में प्रोटीन और आयरन (लोहा) की मात्रा उपमा से ज़्यादा होती है. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म (चयापचय) को बढ़ाता है और मांसपेशियों को बनाए रखने में मदद करता है, जो वज़न घटाने के लिए बहुत ज़रूरी है. उपमा: उपमा में कुछ बी विटामिन होते हैं और सब्ज़ियां मिलाने पर इसका पोषण बढ़ जाता है. लेकिन अकेले सूजी में फाइबर और प्रोटीन दलिया के मुकाबले कम होता है.

वज़न घटाने के लिए कौन सा बेहतर है?

वज़न को नियंत्रित रखने और लंबे समय तक पेट भरा रखने वालों के लिए, दलिया स्पष्ट रूप से आगे है.

दलिया क्यों बेहतर: यह ज़्यादा फाइबर वाला, कम कैलोरी वाला और पेट को ज़्यादा देर तक संतुष्ट रखने वाला है.

यह ज़्यादा फाइबर वाला, कम कैलोरी वाला और पेट को ज़्यादा देर तक संतुष्ट रखने वाला है. उपमा कब बेहतर: उपमा भी एक पौष्टिक विकल्प बन सकता है, बशर्ते आप इसे बहुत कम तेल में बनाएं और इसमें प्याज, गाजर, मटर जैसी ढेर सारी सब्ज़ियां (Veggies) मिला लें.

निष्कर्ष यह है कि दलिया और उपमा दोनों ही स्वस्थ नाश्ते हैं. लेकिन अगर आपका मुख्य लक्ष्य वज़न कम करना है, तो दलिया को अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करें. सबसे स्वस्थ विकल्प वह है जो आपके लक्ष्यों, खाने की मात्रा (Portion Size) और बनाने के तरीके पर निर्भर करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)