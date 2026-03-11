विज्ञापन
WAR UPDATE

दीपिका की हेल्थ को लेकर पति शोएब इब्राहिम ने दी बड़ी अपडेट, रोते हुए एक्ट्रेस बोलीं- अब जो होना है वो होगा

दीपिका कक्कड़ पिछले कुछ समय से लगातार कई तरह की सेहत संबंधी दिक्कतों से जूझ रही हैं. लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट के कुछ महीनों बाद हेल्थ प्रॉब्लम से जूझने के बारे में एक्ट्रेस ने खुलकर बात की है. 

Read Time: 2 mins
Share
दीपिका की हेल्थ को लेकर पति शोएब इब्राहिम ने दी बड़ी अपडेट, रोते हुए एक्ट्रेस बोलीं- अब जो होना है वो होगा
दीपिका कक्कड़ अपनी सेहत को लेकर हुईं इमोशनल

दीपिका कक्कड़ की हेल्थ से जुड़ी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई है. लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट के कुछ महीनों बाद हेल्थ प्रॉब्लम से जूझने के बारे में एक्ट्रेस ने खुलकर बात की है. वह और उनके पति और एक्टर शोएब इब्राहिम अपने YouTube चैनल पर अपनी डेली लाइफ से जुड़ी डिटेल्स शेयर करते हैं. शोएब के चैनल पर शेयर किए गए नए वीडियो में, दीपिका इमोशनल होती दिखीं जब शोएब ने बताया कि आने वाले हफ्तों में उन्हें फिर से ब्लड टेस्ट करवाना होगा. नए व्लॉग में, शोएब ने शेयर किया कि दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) के कुछ दिन उनकी नई डाइट और रूटीन की वजह से बोरिंग रहे. उन्होंने कहा, “दीपिका को एक नई डाइट पर रखा गया है, उनका एक रूटीन है. वह अब सुबह 7 बजे उठती हैं, वॉक पर जाती हैं और उन्हें शाम 7 बजे के बाद कुछ भी खाने की इजाजत नहीं है.”

दीपिका हुईं इमोशनल

शोएब ने फिर दीपिका को याद दिलाया कि ईद के बाद उसका ब्लड टेस्ट होना है. इस समय दीपिका इमोशनल होने लगीं और फिर अपने चेहरे से आंसू पोंछती हुईं दिखाई दीं. शोएब ने कहा, “बहुत मजबूत रहती हैं ये, लेकिन कभी-कभी वो सारी बातें…अब जब मैंने बोला 4 हफ्ते बाद टेस्ट हैं…तो वो सोचके.

‘एक डर बैठ गया है'

दीपिका ने आगे कहा, “अभी एक डर बैठ गया है इस बार के बाद. आप सब भी यही कहते हो यकीन हैं. हर वक्त दिल से यही दुआ निकलती है आगे सब ठीक हो बट इट्स फाइन हम सबको पता है जो होना है वो होगा. कोई बात नहीं.”

दीपिका पिछले कुछ महीनों से स्टेज 2 लिवर कैंसर से जूझ रही हैं. जून 2025 में, दीपिका ने अपने चल रहे ट्रीटमेंट के हिस्से के तौर पर ट्यूमर हटाने की सर्जरी करवाई. तब से दीपिका अपने YouTube चैनल का इस्तेमाल अपनी हेल्थ जर्नी को डॉक्यूमेंट करने के लिए कर रही हैं, जिसमें वह कीमोथेरेपी के अपने अनुभव, अपने इमोशनल उतार-चढ़ाव, और रिकवरी की ओर अपने धीरे-धीरे बढ़ते कदमों को शेयर कर रही हैं. वह और शोएब दोनों रेगुलर अपने-अपने व्लॉग पर अपडेट पोस्ट करते हैं, जिससे फैंस जुड़े रहते हैं और उन्हें जानकारी मिलती रहती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shoaib Ibrahim, Dipika Kakar, Shoaib Ibrahim News, Dipika Kakar Health, Dipika Kakar Latest
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com