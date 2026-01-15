सुबह की भागदौड़ में बनाएं टेस्टी 'गाजर चीज पराठा', बिना स्टफिंग के झटपट होगा तैयार

Carrot Cheese Paratha: सुबह-सुबह घर में सबसे मुश्किल काम होता है कि नाश्ते में क्या बनाएं जो झटपट बनकर तैयार हो जाए, इसके साथ ही वो टेस्टी हो और हेल्दी भी हो? खासकर बात जब बच्चों की आती है तो अक्सर बच्चे हरी सब्जियां खाने में नखरे करते हैं और बड़ों को कुछ हेल्दी चाहिए होता है. अगर आप भी रोज-रोज वही पराठे खाकर बोर हो गए हैं, तो आज हम आपके लिए लाए हैं गाजर चीज पराठा बनाने की एक बेहद ही आसान रेसिपी. आपको बता दें कि इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसके लिए अलग से स्टफिंग भरने का झंझट नहीं पालना पड़ेगा. बस आटे में सब मिक्स किया और मिनटों में गर्मागर्म पराठे तैयार हैं.

हेल्दी गाजर चीज का पराठा?

जैसा की हम सभी जानते हैं कि गाजर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और चीज तो बच्चों का ऑल-टाइम फेवरेट होता है. ऐसे में जब आप इन दोनों चीजों को आटे में मिलाकर बनाते हैं, तो पराठा न केवल सॉफ्ट बनता है बल्कि इसका स्वाद भी बेहद लाजवाब होता है. बता दें कि ये पराठा उन लोगों के लिए बेस्ट है जो ऑफिस या स्कूल के लिए जल्दी में होते हैं.

गाजर-चीज पराठा बनाने के लिए सामग्री

गेहूं का आटा- 2 कप

गाजर- 1 कप (बारीक कद्दूकस की हुई)

चीज- ½ कप (कद्दूकस किया हुआ)

अदरक और हरी मिर्च- 1 चम्मच अदरक और 1 बारीक कटी मिर्च

मसाले- अजवाइन (आधा चम्मच), नमक (स्वाद अनुसार), लाल मिर्च और गरम मसाला (थोड़ा-सा)

तेल या घी- सेंकने के लिए

बनाने का तरीका

सहसे पहले एक बड़े बर्तन में आटा निकालें. अब इसमें कद्दूकस की हुई गाजर, चीज, अदरक, मिर्च और सारे सूखे मसाले डाल कर मिक्स कर लें. अब आटे में सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं. ध्यान रहे कि गाजर में अपना पानी होता है, इसलिए शुरुआत में पानी न डालें. जब जरूरत लगे, तभी थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर नरम आटा गूंथ लें. इसके बाद आटे को 10 मिनट के लिए ढंककर रख दें. ऐसा करने से पराठे बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे. अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और पराठे की तरह बेल लें. तवे को गरम करें और पराठे को दोनों तरफ से घी या तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेकें.

आपका गरमागरम गाजर चीज पराठा बनकर तैयार है. इसे आप दही, हरी चटनी या फिर आम के अचार के साथ सर्व कर सकते हैं. बच्चों के टिफिन के लिए यह एक बेहतरीन और हेल्दी ऑप्शन है.

