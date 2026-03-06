क्या आपने गर्मियों में ठंडक देने वाले खास फल 'आइस एप्पल' या 'ताड़गोला' के बारे में सुना है? जानें इसे खाकर होने वाले फायदों के बारे में !

Tadgola Ya Ice Apple Khane Ke Fayde: गर्मियों का मौसम आते ही शरीर को ठंडक देने वाले फलों की मांग बढ़ जाती है. आम, तरबूज और खरबूजे के साथ एक और खास फल है जो दक्षिण भारत और तटीय इलाकों में काफी लोकप्रिय है, वह है आइस एप्पल, जिसे हिंदी में ताड़गोला और कुछ क्षेत्रों में नुंगु भी कहा जाता है. यह फल ताड़ के पेड़ से प्राप्त होता है और इसका पारदर्शी, जेली जैसा गूदा इसे बेहद आकर्षक बनाता है. ताड़गोला स्वाद में हल्का मीठा और बेहद रसदार होता है. गर्मी के दिनों में इसे खाने से शरीर को तुरंत ठंडक महसूस होती है. इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है.

पोषण के लिहाज से भी आइस एप्पल काफी फायदेमंद माना जाता है. इसमें विटामिन A, B और C के साथ-साथ पोटैशियम और आयरन जैसे खनिज पाए जाते हैं. ये तत्व शरीर की ऊर्जा बनाए रखने, त्वचा को स्वस्थ रखने और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं. इसके अलावा इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर रखने में भी मदद करता है.

यह भी देखें: रोज एक अनार खाने से शरीर में क्या बदलाव होते हैं? एक्सपर्ट ने बताए हैरान करने वाले फायदे

गर्मी में क्यों है इतना खास?

तेज गर्मी में अक्सर शरीर में पानी की कमी और थकान महसूस होने लगती है. ताड़गोला जैसे रसदार फल इस समस्या से राहत दिलाने में मदद करते हैं. यह शरीर को ठंडा रखने में सहायक होता है और गर्मी से होने वाली परेशानी को कम कर सकता है.

ताड़गोला से बनने वाली 5 मजेदार रेसिपी- (5 Delicious Recipies Of Tadgola)

1. ताड़गोला मिल्क शेक

ताड़गोला के टुकड़ों को ठंडे दूध और थोड़े से शहद के साथ ब्लेंड करके एक ठंडा और स्वादिष्ट मिल्क शेक तैयार किया जा सकता है.

2. ताड़गोला फ्रूट सलाद

कटे हुए ताड़गोला को आम, तरबूज या अन्य मौसमी फलों के साथ मिलाकर हल्का और हेल्दी फ्रूट सलाद बनाया जा सकता है.

3. ताड़गोला नारियल स्मूदी

नारियल पानी के साथ ताड़गोला मिलाकर ब्लेंड करने से एक प्राकृतिक और रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनती है.

4. ताड़गोला कुल्फी

दूध, ड्राई फ्रूट्स और ताड़गोला को मिलाकर जमाने से घर पर एक अलग तरह की कुल्फी बनाई जा सकती है.

5. ताड़गोला शरबत

ताड़गोला के गूदे में नींबू का रस और थोड़ा शहद मिलाकर ठंडा शरबत तैयार किया जा सकता है, जो गर्मी में काफी सुकून देता है.

Watch Video: Jalebi History: जानिए कहां और कब बनी थी पहली जलेबी, जानिए इसका इतिहास

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)