Curly Tales में दिखी सूजी चीला की खास रेसिपी, सितार वादक ऋषभ का देसी ट्विस्ट बना रहा है इसे सुपर टेस्टी

Sitarist Rishabh's Suji Chilla Recipe: घर पर कुछ झटपट, हल्का और टेस्टी बनाने की बात हो तो सूजी का चीला एक शानदार विकल्प माना जाता है. हाल ही में Curly Tales के एक वीडियो में सितार वादक ऋषभ ने इस साधारण डिश को एक खास देसी ट्विस्ट के साथ बनाकर दिखाया, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया. इस रेसिपी की खासियत यह है कि इसमें पारंपरिक सूजी चीले को थोड़ा फ्यूजन टच दिया गया है, जिससे इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है. कम समय में बनने वाली यह डिश नाश्ते, लंच या शाम के स्नैक के लिए परफेक्ट मानी जा रही है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आ सकती है.

सूजी चीला के लिए सामग्री- (Ingredients For Suji Chilla)

सूजी - 1 कप

दही - ½ कप

पानी - जरूरत के अनुसार

नमक - स्वादानुसार

काली मिर्च या चाट मसाला - वैकल्पिक

प्याज - बारीक कटा हुआ

शिमला मिर्च - बारीक कटी हुई

टमाटर - बारीक कटा हुआ

कॉर्न - वैकल्पिक

हरी मिर्च - बारीक कटी हुई (वैकल्पिक)

चीज - ग्रेटेड

ओरेगानो - स्वादानुसार

तेल - थोड़ा सा

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सूजी चीला बनाने की विधि- (How To Make Suji Chilla)

सबसे पहले एक बाउल में सूजी लें और उसमें दही और थोड़ा पानी मिलाकर एक स्मूद बैटर तैयार करें. इस बैटर को 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि सूजी अच्छी तरह फूल जाए. इसके बाद इसमें नमक और मसाले डालकर अच्छे से मिक्स करें. ध्यान रखें कि बैटर न ज्यादा पतला हो और न ज्यादा गाढ़ा, तभी चीला सही टेक्सचर का बनेगा. अब एक नॉन-स्टिक पैन को हल्का गर्म करें और उसमें थोड़ा सा तेल लगाएं. तैयार बैटर को पैन पर डालकर गोल आकार में फैलाएं और धीमी आंच पर पकने दें. जब बेस थोड़ा सेट हो जाए, तब उस पर बारीक कटी सब्जियां डालें. इसके बाद ऊपर से ग्रेटेड चीज डालें और थोड़ा ओरेगानो छिड़कें. यही वह खास स्टेप है जो इस सूजी चीले को एक अलग और मजेदार फ्लेवर देता है. अब पैन को ढक दें और इसे 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें ताकि चीज अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और सब्जियां हल्की सॉफ्ट हो जाएं. ध्यान रखें कि आंच ज्यादा तेज न हो, वरना चीला नीचे से जल सकता है. जब चीला अच्छी तरह पक जाए, तो इसे प्लेट में निकाल लें और टुकड़ों में काटकर चटनी या सॉस के साथ सर्व करें.

यह आसान रेसिपी स्वाद और सेहत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देती है और उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कम समय में कुछ नया और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)