आज क्या बनाऊं: मीठे की क्रविंग को शांत करने के झटपट बनाएं स्वाद और सेहत से भरपूर नारियल के लड्डू

Coconut Laddu Recipe: मीठा खाना भला किसे पसंद नहीं है मीठे का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप भी स्वीट क्रविंग को शांत करना चाहते हैं तो नारियल के लड्डू को ट्राई कर सकते हैं.

Coconut Laddu Recipe: नारियल के लड्डू कैसे बनाएं.

Coconut Laddu Recipe: जब भी मीठे का नाम आता है सबसे पहला नाम लड्डू का आता है. बेसन के लड्डू या मेवा के लड्डूओं को देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप भी मीठे की क्रविंग को शांत करना चाहते हैं तो खोए और नारियल से बने इन लजीजदार लड्डूओं को ट्राई कर सकते हैं. नारियल के लड्डू कच्चे नारियल या सूखे नारियल दोनों से बनाए जा सकते है. नारियल को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें हेल्दी फैट, फाइबर, मैंगनीज, कॉपर और सेलेनियम जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं इन लड्डूओं. 

कैसे बनाएं नारियल के लड्डू- (How To Make Coconut Laddu Recipe At Home)

सामग्री-

  • 1 ½ कप (कसा हुआ और हल्का भुना हुआ) गोला
  • (मेवा भूनने के लिए) 1 टी स्पून घी
  • 1 कप दूध
  • 2 टेबल स्पून खोए
  • काजू
  • बादाम
  • लड्डू पर रोल करने के लिए घिसा हुआ गोला

विधि-

एक पैन में कसे हुए गोले को हल्की आंच पर भून लें. इसके बाद इसमें पका हुआ दूध और खोए मिलाएं. फिर इसे तब तक भूने जब तक ये पैन के साइड को न छोड़ दे. थोड़े से घी में बादाम और काजू को फ्राई करें, जिसे बाद में भुने हुए खोए में डालकर अच्छे से मिक्स करें. आखिर में अपनी हथेलियों का इस्तेमाल कर लड्डू बना लें और कसा हुआ गोला लड्डूओं पर रोल कर सर्व करें.

नारियल लड्डू खाने के फायदे- (Nariyal Laddu Khane Ke Fayde)

नारियल लड्डू में नारियल और घी होता है, जो एनर्जी के लिए अच्छे माने जाते हैं. इतना ही नहीं इसमें फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. नारियल में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-वायरल गुण होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड होते हैं, जो त्वचा और बालों को स्वस्थ बनाने में मदद कर सकते हैं. दरअसल नारियल लड्डू में घी होता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

