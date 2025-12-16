इस बार सर्दियों में खाइए ये लड्डू, वजन घटेगा और पेट भी खुश, बनाना भी बेहद आसान

Kangni Ke Laddu Ke Fayde: मिलेट्स सुपरफूड की लिस्ट में शामिल हैं. इन्हीं में से एक मिलेट है कंगनी जिसे फॉक्सटेल मिलेट के नाम से भी जाना जाता है. ऐसे में अगर आप ठंड के मौसम में कंगनी से बने लड्डू खाते हैं, तो सेहत को कई तरह के फायदे पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं कंगनी के लड्डू खाने के फायदे क्या हैं और इन्हें घर पर कैसे बनाया जा सकता है.

कंगनी खाने से क्या फायदा होता है?

पाचन: कंगनी में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो पाचन क्रिया को बेहतर रखती है, जो लोग कब्ज, गैस और पेट की जलन जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं, उनके लिए कंगनी के लड्डू का सेवन फायदेमंद माना जा सकता है.

वजन: अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो कंगनी के लड्डू आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं. इनमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है और वजन कंट्रोल में रहता है.

दिल: कंगनी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है.

हड्डियां: कंगनी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में बेहद मददगार साबित हो सकती है.

कंगनी के लड्डू कैसे बनाएं?

सामग्री

कंगनी

देसी घी

गुड़

इलायची पाउडर

मूंगफली

बनाने की विधि

कंगनी के लड्डू बनाने के लिए उसे अच्छी तरह साफ करके धीमी आंच पर कढ़ाही में हल्का सुनहरा होने तक भून लें. भुनी हुई कंगनी को हल्का ठंडा होने दें, फिर मिक्सर में हल्का दरदरा पीस लें. अब एक कढ़ाही में 1 चम्मच घी डालकर मूंगफली को अच्छी भून लें और रख दें. अब उसी कढ़ाही में बचा हुआ घी डालें और उसमें गुड़ को धीमी आंच पर पिघलाएं, जब गुड़ पूरी तरह पिघल जाए तो गैस बंद कर दें. अब लड्डू बनाने के लिए कंगनी, मूंगफली और इलायची पाउडर को गुड़ में अच्छे से मिला लें और फिर इस मिश्रण के लड्डू बनाएं.

