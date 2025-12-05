क्या कभी देखी है छोले की नदी, भटूरे का ड्रैगन? सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो

सोशल मीडिया पर आजकल एआई (Artificial Intelligence) की मदद से बनाए गए ऐसे-ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो जाए. हाल ही में एक और एआई जेनरेटेड वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, जिसमें हर तरफ सिर्फ छोले-भटूरे ही नजर आ रहे हैं. मजेदार बात यह है कि इस वीडियो को देखकर लोगों की हंसी भी नहीं रुक रही और भूख भी बढ़ रही है.



छतरी लेकर चलता लड़का और छोले की बारिश-

वीडियो में दिखाया गया है कि एक लड़का हाथ में छतरी लिए सड़क पर चल रहा है. लेकिन यहां बारिश पानी की नहीं, बल्कि छोले की हो रही है. आसमान से गरमा-गरम छोले गिरते दिखते हैं और लड़का उनसे बचने की कोशिश करता है. आगे बढ़ते हुए उसे एक पपी दिखाई देता है लेकिन वह कोई आम पपी नहीं, बल्कि भटूरे से बना हुआ कुत्ते का बच्चा है. यह सीन सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए मनोरंजन का डबल डोज़ बन गया है.



छोलों की नदी में चम्मच डुबोकर खाता लड़का-

इसके बाद लड़का छोले की नदी के पास पहुंचता है. वह एक बड़ा चम्मच नदी में डालता है और छोले निकालकर मज़े से खाता है, मानो कोई फैंटेसी दुनिया में घूम रहा हो. वीडियो में दिखाई देने वाली सीढ़ियां भी भटूरे से बनी हुई लगती हैं. जैसे ही वह ऊपर चढ़ता है, उसे एक ड्रैगन दिखता है और वह भी पूरी तरह भटूरे का बना हुआ! यह क्रिएटिविटी देखकर दर्शक दंग हैं.

वीडियो देखकर बढ़ गई छोले-भटूरे की क्रेविंग

वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं, एक यूजर ने लिखा, “यह देखकर तो मेरा छोले-भटूरे खाने का मन हो गया.” वहीं दूसरे ने कहा, “रात के 12 बजे ये वीडियो क्यों दिखा दिया? अब कहां से लाऊं छोले-भटूरे?”

