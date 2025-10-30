लाल-हरी मिर्च का 'हॉटपॉट बाथ', यहां 'सूप' में नहा रहे हैं लोग, आखिर इस ट्रेंड को क्यों फॉलो कर रही है पब्लिक

Hotpot Bath Viral Trend: जरा सोचिए, आप किसी हॉट स्प्रिंग में बैठे हैं और आपके चारों ओर लाल मिर्च, दूध, गुलाब की पंखुड़ियां और गोजी बेरीज तैर रही हैं. सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन चीन में ये ट्रेंड 'Hotpot Bath' लोगों को दीवाना बना रहा है. अब नहाना सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं, बल्कि एक Instagram-worthy experience बन गया है.

क्या है 'Hotpot Bath' का ये अनोखा कॉन्सेप्ट? (unique spa experience)

चीन के हार्बिन शहर (Heilongjiang Province) में एक रिजॉर्ट ने इस महीने पेश किया एक 5 मीटर चौड़ा हॉटस्प्रिंग, जो दिखने में बिलकुल युआन यांग हॉटपॉट जैसा है...आधा लाल, आधा सफेद. लाल साइड दिखती है स्पाइसी सूप जैसी, जिसमें चिली पेपर्स, बैंगन और गोभी तैरते दिखते हैं. वहीं सफेद साइड में है दूध, रेड डेट्स और गोजी बेरीज़, जो स्किन को मॉइस्चराइज करने में मदद करती हैं.

ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन से कनेक्शन (health benefits hotpot bath)

हॉटपॉट बाथ्स की ये सोच Traditional Chinese Medicine (TCM) से ली गई है. माना जाता है कि चिली ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और दूध स्किन को सॉफ्ट बनाता है. एक स्टाफ मेंबर ने बताया कि 'लाल रंग असली मिर्च से नहीं बल्कि रोज पेटल्स से आता है, जिन्हें रोज बदला जाता है.' यानि सेहत और सुकून दोनों का कॉम्बो एक ही बाथ में.

क्यों हो रहा है इतना पॉपुलर? (Traditional Chinese Medicine Bath)

लोग सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं, बल्कि कल्चर और क्रिएटिविटी का मज़ा लेने के लिए भी यहां पहुंच रहे हैं. 160 युआन (करीब 1900) की टिकट में आपको मिलता है हॉटपॉट बाथ, सॉना और बुफे. बिना टाइम लिमिट के ये अनुभव पर्यटकों और लोकल्स दोनों में छा गया है. 'हॉटपॉट बाथ' सिर्फ एक स्पा नहीं, बल्कि एक सेंसरी और सोशल मीडिया एक्सपीरियंस बन चुका है. जो भी यहां जाता है, वो अपने कैमरे में इस सूप-जैसे झरने को कैद किए बिना नहीं लौटता.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा