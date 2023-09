Special Herb: इस काले हर्ब का करें सेवन मिलेंगे ये 6 कमाल के फायदे

Cloves Eating Benefits: लौंग सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद मानी जाती है.

Benefits Of Cloves in Hindi: किचन में मौजूद लौंग अपनी महक से जहां खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करती है, वहीं सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद मानी जाती है. लौंग के फायदों के बारे में हम सभी अक्सर अपने घर के बड़ों से सुनते हैं. रोजमर्रा में होने वाली आम समस्याओं के लिए लौंग का इस्तेमाल किया जा सकता है. लौंग (Benefits Of Cloves) सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद मानी जाती है. लौंग के औषधीय गुण (Medicinal Properties) जानकर आपको हैरानी हो सकती है. आमतौर पर लौंग को मसाले और पूजा पाठ के काम में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसके अन्य फायदे भी हैं. आपको बता दें कि लौंग में प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम और सोडियम एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. लौंग के इस्तेमाल से दांतो का दर्द (Clove Oil For Toothache), सांसों की दुर्गंध, गले में खराश (Sore Throat) जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है. तो चलिए बिना देर किए जानते हैं लौंग के फायदे.

क्या हैं लौंग के फायदे- What Is The Benefits Of Cloves:

1. सर्दी-जुकाम-