क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनके भाई को कोलकाता में SIR सुनवाई के लिए किया गया तलब

- पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को एसआईआर सुनवाई के लिए तलब किया है
- मोहम्मद शमी वर्तमान में राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं और बाद में एसआईआर सुनवाई में शामिल होंगे
- अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस सांसद देव तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी एसआईआर सुनवाई का नोटिस भेजा गया है
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने कई हस्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सुनवाई में उपस्थित होने के लिए समन भेजा है. भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी एसआईआर सुनवाई के लिए तलब किया गया है. कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के वार्ड नंबर 93 से तृणमूल कांग्रेस पार्षद मौसमी दास ने पुष्टि की कि शमी को सुनवाई का नोटिस मिल चुका है. शमी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन वे दक्षिण कोलकाता के जादवपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से मतदाता रहे हैं.
सूत्रों के अनुसार, शमी को उनकी जनगणना प्रपत्र से संबंधित कुछ जटिलताओं के कारण सुनवाई के लिए तलब किया गया है. शमी को सोमवार को ही सुनवाई के लिए उपस्थित होना था, लेकिन क्रिकेट संबंधी प्रतिबद्धताओं के कारण वे उपस्थित नहीं हो पाए. वे वर्तमान में राजकोट में विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं और बाद में सुनवाई में शामिल होंगे. केवल शमी ही नहीं, बल्कि उनके भाई को भी सुनवाई के लिए तलब किया गया है.
तृणमूल कांग्रेस सांसद देव को भी चुनाव आयोग का समन
इस बार अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस सांसद देव, जिन्हें दीपक अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है, उनको भी एसआईआर सुनवाई के लिए समन भेजा गया है. खबर है कि उनके परिवार के तीन अन्य सदस्यों को भी एसआईआर के संबंध में सुनवाई के नोटिस भेजे गए हैं. हालांकि, उन्हें अपने दस्तावेजों के साथ सुनवाई केंद्र में कब और किस समय उपस्थित होना है, यह अभी तक ज्ञात नहीं है.
इस घटनाक्रम के बाद, एसआईआर सुनवाई नोटिस मिलने पर देव या उनके परिवार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. हालांकि, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अभिनेता और निर्वाचित राजनीतिक प्रतिनिधि देव को इस तरह का नोटिस भेजना पूरी तरह से उत्पीड़न का कृत्य है.
बंगाली फिल्म उद्योग से देव अकेले नहीं हैं. लोकप्रिय अभिनेता अनिर्बन भट्टाचार्य को भी पहले एसआईआर के संबंध में सुनवाई का नोटिस मिल चुका है. वे भी पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले से हैं. बाद में, वे काम के सिलसिले में अपने परिवार के साथ कोलकाता चले गए. अनिर्बन पर आरोप है कि उन्होंने जनगणना प्रपत्र भरते समय 2002 से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए. इसलिए, उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया.
दूसरी ओर, कोलकाता के टॉलीगंज में रहने वाले दो अभिनेता दंपत्ति, कौशिक बनर्जी और लाबोनी सरकार को भी एसआईआर सुनवाई के नोटिस मिले हैं.
