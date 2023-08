रोज सुबह उठते ही खाली पेट खालें ये लाल चीज, कोलेस्ट्रॉल हमेशा रहेगा कंट्रोल में नहीं होगी कोई परेशानी

खाली पेट सेब का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है.

Apples Reduce Bad Cholesterol: हर रोज सुबह उठकर सेब का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है. डॉक्टर्स भी इसकी सलाह देते हैं. इसके साथ एक कहावत भी बहुत फेमस है "An apple a Day Keeps the Doctor Away". सेब में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में जमा हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि सेब का सेवन किस हद तक कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है.