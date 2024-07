Viral Video: तरबूज खाने के शौकीन हैं तो दिल थाम कर देखें Watermelon का लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट

रबूज गर्मियों के मौसम का सबसे पसंदीदा फल है. यह लाइट, हेल्दी, फ्रेश है और दिन के किसी भी समय इसे खाया जा सकता है. यह फैक्ट है कि आप तरबूज को कई रेसिपीज में शामिल कर सकते हैं. चाहे वह सलाद हो, स्मूदी हो, शर्बत हो या शायद आइसक्रीम हो, आप इसके साथ कई तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. हालांकि, यह फल कई अजीब फूड एक्सपेरिमेंट का विषय रहा है, जिनमें से हर का अपना आश्चर्यजनक तत्व है. लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट आपके होश उड़ा देगा- इसे चिकन-फ्राइड तरबूज़ कहा जाता है. हां, आपने यह सही सुना. इस डिश को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर किया गया था और इसने खाने के शौकीनों को एक अजीब टेस्ट दे दिया है.

एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में एक आदमी को तरबूज को अच्छी तरह से धोते हुए दिखाया गया है. फिर वह इसे बड़े पीसेस में काटता है और उनमें स्टिक एड करता है. इसके बाद वह एक बड़े बाउल में एक अंडे को फेंटते है और दूसरे में चिकन का आटा मिलाता हैं. फिर वह तरबूज को एक-एक करके अंडे के बैटर में डुबोता है और उन्हें चिकन के आटे से कोड करता है. अंत में, वह तरबूज के पीसेस को गोल्डन ब्राउन और कुरकुरा होने तक डीप फ्राई करता है. "क्या आपने कभी चिकन फ्राइड तरबूज़ खाया है?" वायरल पोस्ट का कैप्शन पढ़ें. यहां वीडियो देखें:

ever tried chicken fried watermelon? pic.twitter.com/7RX44Z30QI — FearBuck (@FearedBuck) July 18, 2024

कई एक्स यूजर्स ने वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी और इस अजीब फूड एक्सपीरिएंस पर नाराजगी व्यक्त की. हालांकि, कुछ ऐसे भी थे जो उस व्यक्ति के कुलिनरी एक्सपेरिमेंट से इंप्रेस हुए. एक यूजर ने लिखा, "आखिर कौन उस राक्षसी चीज़ को खाएगा?" एक अन्य कमेंट में लिखा है, "हम कभी भी ऐसे आरोपों को मात नहीं दे रहे हैं."

who in the hell would eat that monstrosity? — Jhonny ⚹٭ (@JhonnyWhite69) July 18, 2024

We're never beating the race allegations 😭😭 — Tevin (@TevTevTevin) July 18, 2024

एक तीसरे व्यक्ति ने कमेंट किया, "यह अब तक की सबसे अमेरिकन चीज़ है जो मैंने पूरे दिन देखी है." एक अन्य ने लिखा, "उसे तुरंत कुकिंग से बैन कर देना चाहिए. पांचवें यूजर ने कहा, यह अब तक का सबसे दिलचस्प फूड है जो मैंने देखा है." "अंततः तरबूज़ आकर्षक बन रहा है" दूसरे ने एड किया.

This the most American thing I've seen all day — Juvany Georges (@juvanygeorges) July 18, 2024

Ban him from cooking immediately. pic.twitter.com/gKnwHMKJSf — Amazing Video (@amazingvideo01) July 18, 2024

This is the most .....interesting food I've ever seen — ²¹Cosmic (@21Cosmic1) July 18, 2024

